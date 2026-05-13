Senato Onaylandı, Trump’ın Adayı Fed’in Başına Geçiyor

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’u onayladı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’un adaylığını onayladı. Yapılan oylamada Warsh için 54 senatör “evet”, 45 senatör ise “hayır” oyu kullandı.

Böylece Warsh, görev süresi 15 Mayıs’ta sona erecek mevcut Fed Başkanı Jerome Powell’dan görevi devralmaya hazırlanıyor. Powell’ın ise Fed Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmesi bekleniyor.

HAZİRAN TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Eski Fed Yönetim Kurulu üyesi olan 56 yaşındaki Warsh’un yemin töreninin ardından 4 yıllık görev süresine başlaması ve 16-17 Haziran'daki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına başkanlık etmesi öngörülüyor. Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

FED Donald Trump
