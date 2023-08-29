Selçuk Geçer'in dolar / TL tahmini uçtu: 'Bu bile iyimser bir rakam'

Doların da her ürün gibi bir enflasyon karşılığı olduğunu, bir ülke para biriminin enflasyon oranında değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Geçer, "Aslında bu durum sadece dolar için değil, tüm ürün fiyatları için olmazsa olmaz. Eğer siz bir ürünün fiyatını baskıyla enflasyon karşılığının altında tutarsanız ya kıtlık ve karaborsa ya da büyük kırılganlıklar yaratırsınız" ifadesini kullandı.