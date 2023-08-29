Selçuk Geçer'in dolar / TL tahmini uçtu: 'Bu bile iyimser bir rakam'
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar / TL'yle ilgili tahminini paylaşırken "Bu bile son derece iyimser bir rakam. Resmi TÜİK enflasyonuna göre yapılmış hesaplama" notunu düştü.
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar / TL kuruyla ilgili beklentilerini medium'da yayımladığı yazıyla okurlarına aktardı.
Doların da her ürün gibi bir enflasyon karşılığı olduğunu, bir ülke para biriminin enflasyon oranında değer kaybetmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Geçer, "Aslında bu durum sadece dolar için değil, tüm ürün fiyatları için olmazsa olmaz. Eğer siz bir ürünün fiyatını baskıyla enflasyon karşılığının altında tutarsanız ya kıtlık ve karaborsa ya da büyük kırılganlıklar yaratırsınız" ifadesini kullandı.
Geçer, uzun süre siyasi sebeplerle baskılanan doların gerçek değerine, yani biriktirilmiş enflasyon değerine öyle ya da böyle ulaşacağını vurguladı.
Ünlü ekonomist, "Dolar 42 olacak diyorum" başlıklı yazısında şunları kaydetti: "Bu arada 42 lira son derece iyimser bir rakam. Resmi TÜİK enflasyonuna göre yapılmış hesaplama.