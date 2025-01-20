Selçuk Geçer'den Korkutan Uyarı: Rekor Artış Olacak
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, konut piyasasındaki tehlikeye dikkat çekerek faiz indirimi dönemlerinde spekülatörlerin devreye girerek fiyatları daha da artırabileceği konusunda uyardı. Geçer, bu durumun konut sahibi olmayı daha da zorlaştıracağını ifade etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut fiyatlarının şu an sabit kalmasının geçici önlemlerle sağlandığını belirten Geçer, "Talep azalmış olsa da, bir yandan da konut stoklayanların harekete geçmesini beklediğini görüyoruz. TÜİK verilerine göre banka kredisi kullanmadan peşin parayla ev alanların sayısı dikkat çekici. Bu, bazı kişilerin ellerindeki konutları ileride daha yüksek fiyatlardan satmayı planladığını gösteriyor" dedi.
"EV SAHİBİ OLMAK DAHA ZORLAŞACAK"
Geçer, konut fiyatlarının düşeceği yönündeki beklentilerin gerçekçi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eğer ihtiyacınız varsa ve maddi durumunuz elveriyorsa, bugün ev almanız yarına göre daha avantajlı. Çünkü ileride fiyatlar daha da yükselebilir ve konuta erişim imkansız hale gelebilir."
"2025 DAHA ZOR BİR YIL OLACAK"
Ekonomist Geçer, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışıyla hareket etmesi durumunda bu denli yüksek konut fiyatlarının yaşanmayacağını dile getirerek, "2025 yılı, ekonomide daha zor ve sıkıntılı bir dönem olacak. Her seferinde 'daha kötüsü olmaz' dediğimiz noktada daha kötü senaryolarla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu.
Geçer, konut sahibi olmak isteyenlerin tedbirli ve hızlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.