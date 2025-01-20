Selçuk Geçer'den Korkutan Uyarı: Rekor Artış Olacak

Konut fiyatlarının şu an sabit kalmasının geçici önlemlerle sağlandığını belirten Geçer, "Talep azalmış olsa da, bir yandan da konut stoklayanların harekete geçmesini beklediğini görüyoruz. TÜİK verilerine göre banka kredisi kullanmadan peşin parayla ev alanların sayısı dikkat çekici. Bu, bazı kişilerin ellerindeki konutları ileride daha yüksek fiyatlardan satmayı planladığını gösteriyor" dedi.