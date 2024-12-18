Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak

ABD ENFLASYONU VE ALTIN FİYATLARI

ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri, doların değer kaybetmesine ve altına yönelimin artmasına neden oldu. Geçer, "ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranları altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor" dedi.