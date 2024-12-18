Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak

Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 3.600 dolara, gram altının ise 5.000 TL’ye ulaşabileceğini öngören Geçer, yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 1

ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verilerinin ardından ons altın, 2.710 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelerine ulaştı. Türkiye’de ise gram altın 3.006 TL, çeyrek altın 5.098 TL’den işlem görüyor. Selçuk Geçer, bu yükselişin küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerden kaynaklandığını ifade etti. Özellikle Suriye merkezli gerilimlerin altına olan talebi artırdığını belirten Geçer, bu eğilimin devam edeceğini söyledi.

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 2

ABD ENFLASYONU VE ALTIN FİYATLARI

ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri, doların değer kaybetmesine ve altına yönelimin artmasına neden oldu. Geçer, "ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranları altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor" dedi.

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 3

ALTIN YATIRIMI İÇİN UZUN VADELİ STRATEJİ

Selçuk Geçer, altın yatırımcılarına uzun vadeli bir perspektif benimsemeleri gerektiğini önerdi. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Geçer, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 4

Geçer’e göre, ons altının 2024 yılında 3.600 dolara çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise dolar kurunun etkisiyle gram altın 2025 yılına kadar 5.000 TL seviyelerine ulaşabilir. Bu durum, uzun vadeli yatırım yapanlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 5

18 ARALIK 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalarda altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.979 TL
Satış: 2.980 TL

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.840 TL
Satış: 4.960 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.740 TL
Satış: 9.921 TL

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 7

CUMHRURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.966 TL
Satış: 20.268 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 2.645 Dolar
Satış: 2.645 Dolar

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Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak - Resim: 8

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 2.741 TL
Satış: 2.895 TL

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