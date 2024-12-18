Selçuk Geçer'den Fırtına Uyarısı: Gram Altında Büyük Deprem Olacak
Ekonomist Selçuk Geçer, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle ons altının 3.600 dolara, gram altının ise 5.000 TL’ye ulaşabileceğini öngören Geçer, yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD’de açıklanan yüksek enflasyon verilerinin ardından ons altın, 2.710 dolar seviyesini aşarak tarihi zirvelerine ulaştı. Türkiye’de ise gram altın 3.006 TL, çeyrek altın 5.098 TL’den işlem görüyor. Selçuk Geçer, bu yükselişin küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerden kaynaklandığını ifade etti. Özellikle Suriye merkezli gerilimlerin altına olan talebi artırdığını belirten Geçer, bu eğilimin devam edeceğini söyledi.
ABD ENFLASYONU VE ALTIN FİYATLARI
ABD’den gelen yüksek enflasyon verileri, doların değer kaybetmesine ve altına yönelimin artmasına neden oldu. Geçer, "ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve yüksek enflasyon oranları altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir. Altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor" dedi.
ALTIN YATIRIMI İÇİN UZUN VADELİ STRATEJİ
Selçuk Geçer, altın yatırımcılarına uzun vadeli bir perspektif benimsemeleri gerektiğini önerdi. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarının yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Geçer, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekti.
Geçer’e göre, ons altının 2024 yılında 3.600 dolara çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise dolar kurunun etkisiyle gram altın 2025 yılına kadar 5.000 TL seviyelerine ulaşabilir. Bu durum, uzun vadeli yatırım yapanlar için büyük bir fırsat anlamına geliyor.
18 ARALIK 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Piyasalarda altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.979 TL
Satış: 2.980 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.840 TL
Satış: 4.960 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.740 TL
Satış: 9.921 TL
CUMHRURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.966 TL
Satış: 20.268 TL
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.645 Dolar
Satış: 2.645 Dolar
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.741 TL
Satış: 2.895 TL