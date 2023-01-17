Selçuk Geçer'den doları olanlara uyarı: Kimse bu açıklamayı beklemiyordu
Dolara yatırımın çok fazla olduğu bu dönemde dolar ile ilgili açıklamalar Selçuk Geçer’den geldi. Yaptığı yorumlarla ve tahminlerle bilinen ünlü ekonomist dolar için yatırım yapan vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
Yaptığı yorumlarla dikkat çeken Selçuk Geçer; son zamanlarda sıkça bahsedilen altın, dolar ve Fed Kararı ile ilgili yorumlarda bulundu.
Geçer, doların şubata ayı hareketleriyle ilgili tahminlerinde bulunarak doları olanlara uyarı niteliğinde açıklamalar yaptı.
2023 senesinin Şubat ayı içerisindeki değişimlerin tahminleri yapan ünlü ekonomist doları olanların sevineceği, borcu olanların üzüleceğini ifade etti.
DOLAR 40 TL OLACAK!
Ünlü ekonomist Geçer, 2022 yılında doları olanları satmamaları konusunda uyarmış ve doların yükseleceğini ifade etmişti.
Önemli açıklamalarda bulunan Geçer, 2023 senesi için doların adeta fırlayacağını söyledi. 2022 senesinde 12 TL olan dolar 18 TL’ye çıkmış, Geçer doların yükseleceği uyarılarında bulunmuştu.
Selçuk Geçer, 2023 senesi için de dolarla ilgili tahminlerini yapmayı sürdürüyor. Son olarak Geçer, yıl içinde doların 40 TL’ye kadar yükselebileceğini iddia etti.