Selçuk Geçer'den Dolarda Deprem Uyarısı: Pimi Çekildi, Bombaya Hazır Olun

DOLAR KURUNDA CARRY TRADE ETKİSİ

Carry trade işlemlerinin döviz piyasasındaki dalgalanmaları artırdığını belirten Geçer, bu işlemlerin yatırımcılar tarafından nasıl kullanıldığını şöyle açıkladı:

“Yatırımcılar, düşük faizli yerel para birimlerini kullanarak dövize yöneliyor ve buradan kazanç sağladıktan sonra tekrar yerel para birimine dönüyorlar.”