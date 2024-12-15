Selçuk Geçer'den Dolarda Deprem Uyarısı: Pimi Çekildi, Bombaya Hazır Olun
Ekonomist Selçuk Geçer, döviz piyasasındaki hareketliliği ve carry trade işlemlerinin ekonomiye olası etkilerini değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Selçuk Geçer, dolar kurunun yüksek seviyelere çıkmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, enflasyon ve faiz oranlarına olumsuz yansımalar olabileceğini ifade etti. İşte Geçer’in dikkat çeken açıklamaları...
DOLAR KURUNDA CARRY TRADE ETKİSİ
Carry trade işlemlerinin döviz piyasasındaki dalgalanmaları artırdığını belirten Geçer, bu işlemlerin yatırımcılar tarafından nasıl kullanıldığını şöyle açıkladı:
“Yatırımcılar, düşük faizli yerel para birimlerini kullanarak dövize yöneliyor ve buradan kazanç sağladıktan sonra tekrar yerel para birimine dönüyorlar.”
Geçer, bu hareketlerin kısa vadede döviz fiyatlarını yukarı çekebileceğini vurgulayarak, “Dolar 60 TL seviyelerine ulaşabilir” uyarısında bulundu.
RİSKLER VE EKONOMİYE ETKİSİ
Dolar kurundaki yükselişin ekonomide domino etkisi yaratabileceğine işaret eden Geçer, şunları söyledi:
Enflasyon Artışı: Dövizdeki yükseliş, ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu tetikleyebilir.
Faiz Baskısı: Artan enflasyon, faiz oranlarının yükselmesine neden olabilir.
Alım Gücü Kaybı: Özellikle sabit gelirli vatandaşlar, bu süreçten olumsuz etkilenerek alım güçlerini daha da kaybedebilir.
PİYASADA DALGALANMA RİSKİ
Geçer, dolar kurundaki yükselişin ardından yatırımcıların kazanç sağlamak amacıyla tekrar TL’ye dönüş yapmasının piyasada ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti. Bu durumun piyasalardaki istikrarı bozabileceğini dile getiren Geçer, uzun vadeli risklere dikkat çekti.
"UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLMELİ"
Selçuk Geçer, kısa vadeli kazançların ekonomide kırılganlık oluşturabileceğini vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:
“Döviz piyasasındaki bu tür stratejiler, büyük ekonomik zararlar doğurabilir. Yatırımcıların daha temkinli ve uzun vadeli düşünmesi gerekiyor.”