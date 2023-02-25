Selçuk Geçer'den dolar yatırımcısına kritik uyarı: Önümüzdeki hafta o rakamı görebilir!
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar kuruna dair açıklamalarda bulundu. Dolar yatırımcılarının 1 hafta sonrasını beklemeleri konusunda uyardı. Ülkemizde yer alan birçok yatırımcı dolar kurunun nasıl bir yönde ilerleyeceğini araştırmaya başladı.
Döviz kurundaki dalgalanmalar ve altın kurundaki dalgalanmaların hız kazanması ile yatırımcıları tedirgin bir hal aldı. Altın fiyatlarında yaşanan ani düşüş ve dolar kurundaki yükseliş ile birlikte açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Gündemde sık sık yer alan bu ikiliye dair ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Dolar kuru için çok hızlı bir artış göstereceği iddia edilirken Selçuk Geçer'den açıklama geldi. Para piyasaları uzmanı ekonomist Selçuk Geçer, 1 hafta sonrasını işaret ederek yatırımcılara uyarılarda bulundu.
Elinde dolar olan yatırımcıları uyaran ünlü ekonomist Selçuk Geçer 1 hafta daha beklemeleri belirtti. Ülkemizde yatırımcı olsun olmasın büyük bir merak konusu olan dolar kurunun seyri gündemde yer alıyor.
SELÇUK GEÇER'DEN DOLAR KURU TAHMİNİ
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in tahminlerine göre Türkiye'nin elinde olan sıcak para kaynaklarının tükendiğini ifade etti. Dolar kurunun iki hafta içerisinde yükseleceğinin altını çizen ekonomist tahminlerini de paylaştı.