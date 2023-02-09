Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve dün yapılan işlemlerin iptaline karar verdi. Ekonomist Selçuk Geçer, karara tepki gösterdi.

Deprem
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Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı - Resim: 1

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi" denildi.

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Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı - Resim: 2

Ekonomist Selçuk Geçer, karara tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Geçer, "Birkaç borsa rantçısı Depremzedeyi kullanıp, işlem iptal ettirip, zararını kurtarmaya çalışıyor. Neymiş efendim depremzede borsada çok zarar etmiş. Ne zaman işlem açmış da zarar etmiş. Millet soğukta aç sebil donuyor sen paranın derdindesin.  Burda yazıp ağlayıp duranlara sorun deprem bölgesini bile görmemiştir. Borsada kazanırken iyi kaybedince ağla. O zaman 2 senedir yapılan tüm karlı işlemlerde iptal edilsin var mısınız?" diye yazdı. 

Geçer'in paylaşımları şöyle oldu:

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Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı - Resim: 3

"Ben de mağdur oldum... Ya borsanın 2 senedir yaptığı büyük karları bana da verin... ya da son iki senenin tüm karlı işlemlerini de kapsayan borsa seanslarını iptal edin!!! Öyle iki gün zarar edince iptal edin demekle olmaz. 2 yıl iptal olsun!!" 

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Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı - Resim: 4

"İçeriden net bilgidir. Bu haftaki Borsa işlemlerini iptal ettirmeye çalışanlar depremzedeler değil terse düşmüş bazı büyük ve günlük borsa oyuncularıdır. Bu uyanıklar para kazansaydı gıklarını bile çıkarmazdı!! İğrenç olansa depremzedeyi kullanmalarıdır"

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