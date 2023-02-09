Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı

"Ben de mağdur oldum... Ya borsanın 2 senedir yaptığı büyük karları bana da verin... ya da son iki senenin tüm karlı işlemlerini de kapsayan borsa seanslarını iptal edin!!! Öyle iki gün zarar edince iptal edin demekle olmaz. 2 yıl iptal olsun!!"