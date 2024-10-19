Selçuk Geçer Tarih Verdi: Gram Altın 5000 Lira Olacak
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, gram altın yatırımcısına seslendi. Uzman isim, gram altının 5 bin lirayı bulacağını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok vatandaş, birikimlerini değerlendirmek için çeşitli yatırım araçlarına yönelmiş durumda. Bu bağlamda, ekonomistlerin yorumları büyük ilgiyle takip ediliyor. Son olarak, dikkat çekici tahminleriyle bilinen Selçuk Geçer, YouTube programında yatırımcıları uyararak önemli değerlendirmelerde bulundu.
Geçer, ons altındaki artışın gram altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirterek, yakın gelecekte yeni yükselişlerin olacağını öngördü. "Gram altın 5.000 TL seviyesine yükselebilir" diyen Geçer, altın ve doların yeni rekorlar kıracağını öngörüyor. Özellikle ons altını 2.700 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte, "Bu yıl altın 3.000 dolara ulaşır mı?" sorusunun gündeme geldiğini ifade etti.
Eğer Merkez Bankası faiz indirimlerine giderse ve piyasalarda belirsizlikler artarsa, doların yükselmesiyle gram altının yıl sonuna doğru 4.000 TL hatta 5.000 TL seviyelerini görebileceğini vurguladı. Dolar sabit kalsa bile gram altının 3.000 TL seviyesinin üzerine çıkacağını belirten Geçer, mevcut fiyatların 2.990 TL civarında olduğunu hatırlatarak, "Altın fiyatları yükselmeye devam edecek" şeklinde konuştu.