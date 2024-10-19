Selçuk Geçer Tarih Verdi: Gram Altın 5000 Lira Olacak

Eğer Merkez Bankası faiz indirimlerine giderse ve piyasalarda belirsizlikler artarsa, doların yükselmesiyle gram altının yıl sonuna doğru 4.000 TL hatta 5.000 TL seviyelerini görebileceğini vurguladı. Dolar sabit kalsa bile gram altının 3.000 TL seviyesinin üzerine çıkacağını belirten Geçer, mevcut fiyatların 2.990 TL civarında olduğunu hatırlatarak, "Altın fiyatları yükselmeye devam edecek" şeklinde konuştu.