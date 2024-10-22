Selçuk Geçer Tarih Verdi: Dolar Kurunda 60 Lira Kıyameti

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altın ve döviz piyasalarında önemli gelişmelerin yaşanacağı tarihi açıkladı. Yatırımcıları uyaran Selçuk Geçer, altının yükselmeye devam edeceğini söyleyerek dolar kurunun ise 50 hatta 60 lira üzerine çıkabileceğini belirtti.

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Selçuk Geçer Tarih Verdi: Dolar Kurunda 60 Lira Kıyameti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ekim ayı faiz kararının ardından Türk Lirası karşısında dolarda ve euroda yaşanan rekor artışlar, yeni haftaya da zirvede başlamasına neden oldu. Dolar ve euro, piyasada yüksek değerlerini korurken, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükseliş de devam ediyor. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, youtube kanalı üzerinden altın ve döviz piyasalarında önemli gelişmelerin yaşanacağını öngörerek 5 Kasım tarihini işaret etti. Yatırımcıları uyaran Selçuk Geçer, dolar kurunun da 50 hatta 60 lira üzerine çıkabileceğini belirtti.

Selçuk Geçer Tarih Verdi: Dolar Kurunda 60 Lira Kıyameti - Resim : 1

"DANANIN KUYRUĞU KOPACAK"

Geçer, Amerika'daki seçimlerin yapılacağı bu tarihin ardından altın fiyatlarının yükselebileceğini belirterek, "Dananın kuyruğu kopacak ve bu durum altın fiyatlarını yukarı itmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Geçer, altının ons fiyatının 3.000 dolara doğru emin adımlarla ilerlediğini ve yıl sonunda bu seviyeyi geçmesinin oldukça olası olduğunu vurguladı.

"DOLAR 50 HATTA 60 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Selçuk Geçer Tarih Verdi: Dolar Kurunda 60 Lira Kıyameti - Resim : 2

Ayrıca, "Altın fiyatlarının 3.000 dolara ulaşması, dolarda 50 lira ve hatta 60 liranın üzerinde bir kuru beraberinde getirebilir" diyen Geçer, mevcut dolar kurunun bile bu seviyelerin üstünde olduğunu savundu. Enflasyon etkilerini göz önünde bulundurarak gram altın fiyatının 5.000 liranın üzerine çıkabileceğini öngördü. Geçer, geçmişte 3.000 TL’ye ulaşması için "Hadi canım" denildiğini hatırlatarak, bugünkü fiyatların bunu aşmış olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

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