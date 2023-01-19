Selçuk Geçer şubat ayında doların göreceği zirveyi açıkladı: 'Bunlar daha iyi günlerimiz'

"BUNLAR İYİ GÜNLERİNİZ"

Borsa İstanbul hakkında da yorumlarda bulunan Geçer, son haftalardaki istikrarsız borsa performansına dikkat çekerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Borsada onun bunun gazıyla hisse alıp battık bittik diyen acemilere . Burası ağlama duvarı değil. Hesabı bana değil borsa uçacak kaçacak diye malı size tepeden çakanlara soracaksınız. Ben uyardığımda ‘sen ne bilirsin’ demeyi biliyordunuz. Bu arada bunlar iyi günleriniz." ifadelerine yer verdi.