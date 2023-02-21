Selçuk Geçer sadece 8 gün sonra görülecek dolar kurunu açıkladı: Her şey birkaç gün içinde olacak
Doları olanların yakından tanıdığı Selçuk Geçer, Şubat ayı sonu için beklediği dolar kuru tahminini paylaştı. İşte Geçer'in yaptığı dolar açıklaması.
Dolar hakkında en yüksek tahminleri vermesi ile bilinen ve bu nedenle hakkında BDDK tarafından suç duyurusunda da bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar için yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.
SICAK PARA İMKANI TÜKENDİ
Geçer, açıklamasında Türkiye’de şu anda sıcak para imkanının tükendiğini ancak bu sebeple dolarda yükselişin devam edeceğini belirtti. Uzman isim, doların yaklaşık 2 hafta sonra 24-25 TL seviyelerine yükseleceğini iddia etti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DOLAR NE KADAR OLACAK?
Selçuk, açıklamasında doların şubat sonunda 24-25 TL seviyelerinde olacağını iddia etti. İslam Memiş ise açıklamasında özellikle elinde doları olanların saklanması gerektiğini ifade edere, dolar borcu olanların bu tarihe kadar borçlarını kapatması gerektiğini belirtti.
ÇETİN ÜNSALAN'DAN DA UYARI
Ekonomik göstergelerle ilgili çok dikkat çekici tespitlerde bulunan ekonomist Selçuk Geçer ve Çetin Ünsalan da YouTube programlarında dolar kuruyla ilgili çok dikkat çekici değerlendirmeler ve uyarılar yaptı.