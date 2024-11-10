Selçuk Geçer: Rekor Artacak
Ekonomist Selçuk Geçer, yılsonu enflasyon verilerine dikkat çekerek, önemli uyarılarda bulundu. Geçer, "TÜİK, gıdanın ağırlığını yüzde 10 gibi gösteriyor ama insanların hayatında bu oran yüzde 60’a çıkabilir" dedi.
Kaynak: Kamuson Haber
Ekonomik dalgalanmalar ve artan hayat pahalılığı, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Özellikle Aralık ayında belirlenecek asgari ücret zammı, milyonlarca çalışan ve emeklinin beklentilerini şekillendiriyor.
Bu zammın, yaşam maliyetine karşı bir rahatlama ve refah sağlayıp sağlamayacağı merak edilirken, Finans Analisti Selçuk Geçer'in değerlendirmeleri dikkat çekti.
ENAG ve TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri arasındaki farkları analiz eden Geçer, gerçek enflasyonun resmi verilerin ötesine geçtiğini savunarak, "Gerçek hayattaki enflasyon, ENAG’ın verilerinin dahi üzerinde. Enflasyon azalmıyor, yalnızca artış hızı yavaşlıyor. Eylül ayı itibarıyla TÜİK’in açıkladığı enflasyon yüzde 48 civarında. Ancak bu oran, piyasadaki gerçek enflasyonu yansıtmıyor" dedi. Geçer, ENAG’ın verilerinin hayatın içindeki duruma daha yakın olduğunu belirtti.
Geçer, TÜİK’in enflasyon sepetindeki ağırlıkları eleştirerek, gıda ve kiranın gerçekteki öneminin verilere yansıtılmadığını vurguladı. Geçer, "TÜİK, gıdanın ağırlığını yüzde 10 gibi gösteriyor ama insanların hayatında bu oran yüzde 60’a çıkabilir. Aynı şekilde, kira giderlerinin de düşük gösterildiğini görüyoruz. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları, maaş zamlarını belirlerken esas alınıyor, bu da çalışan ve emeklileri daha da zor duruma sokuyor" dedi.
Yıl sonu için TÜİK’in yüzde 40-45 aralığında bir enflasyon oranı açıklayabileceğini öngören Geçer, ENAG verilerinin ise yüzde 100’lere çıkabileceğini ifade etti. Selçuk Geçer, "Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun normal şartlarda yükselmesi beklenir. Bu durum, TÜİK ve ENAG arasındaki farkın açılmasına yol açar. Ancak TÜİK’in verilerine göre zamlar yapılırsa, bu da vatandaşın alım gücünün daha da azalması anlamına gelir" şeklinde konuştu.