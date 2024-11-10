Selçuk Geçer: Rekor Artacak

Yıl sonu için TÜİK’in yüzde 40-45 aralığında bir enflasyon oranı açıklayabileceğini öngören Geçer, ENAG verilerinin ise yüzde 100’lere çıkabileceğini ifade etti. Selçuk Geçer, "Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun normal şartlarda yükselmesi beklenir. Bu durum, TÜİK ve ENAG arasındaki farkın açılmasına yol açar. Ancak TÜİK’in verilerine göre zamlar yapılırsa, bu da vatandaşın alım gücünün daha da azalması anlamına gelir" şeklinde konuştu.