Selçuk Geçer rakam verdi, doları ve altını olanlara seslendi: Yapmayın!

Dolar kuru 27 liranın üstüne çıktı. Ekonomist Selçuk Geçer, elinde dolar ve altın olanlara seslendi: Yapmayın.

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Selçuk Geçer rakam verdi, doları ve altını olanlara seslendi: Yapmayın! - Resim: 1

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın konusunda kritik bir uyarılarda bulundu. Geçer, doları olanların alıp satma bu hatasını asla yapmaması gerektiğini söyledi.

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Selçuk Geçer rakam verdi, doları ve altını olanlara seslendi: Yapmayın! - Resim: 2

Dolarda meydana gelen artış; iç piyasada yaşanan siyasi, ekonomik olaylar ve uygulanan ekonomi politikaları ile bağlantılı olarak yükselirken Ekonomist Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

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Selçuk Geçer rakam verdi, doları ve altını olanlara seslendi: Yapmayın! - Resim: 3

Selçuk Geçer, doların geleceği noktayı açıkladı. Aynı zamanda dolar satmak isteyenlere uyarı yaptı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi.

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Selçuk Geçer rakam verdi, doları ve altını olanlara seslendi: Yapmayın! - Resim: 4

Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.

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