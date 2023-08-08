Selçuk Geçer rakam verdi, doları ve altını olanlara seslendi: Yapmayın!
Dolar kuru 27 liranın üstüne çıktı. Ekonomist Selçuk Geçer, elinde dolar ve altın olanlara seslendi: Yapmayın.
Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altın konusunda kritik bir uyarılarda bulundu. Geçer, doları olanların alıp satma bu hatasını asla yapmaması gerektiğini söyledi.
Dolarda meydana gelen artış; iç piyasada yaşanan siyasi, ekonomik olaylar ve uygulanan ekonomi politikaları ile bağlantılı olarak yükselirken Ekonomist Selçuk Geçer, dolara yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.
Selçuk Geçer, doların geleceği noktayı açıkladı. Aynı zamanda dolar satmak isteyenlere uyarı yaptı. Geçer, doların ilk olarak 30 TL’ye ardından 40 TL’ye çıkacağını söyledi.
Geçer, Eylül-Ekim ayları arasında doların 38 TL seviyesine ulaşacağını belirtti. Geçer, doların şu anda 38-40 TL seviyesinde olması gerektiğini ve bu seviyeler için Eylül-Ekim aylarının geç olduğunu ifade etti.