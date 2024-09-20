Selçuk Geçer: Konut Fiyatları Coşacak

SELÇUK GEÇER: KONUT FİYATLARI COŞACAK

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, TÜİK verilerine ve Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçer, bu konuların 2 önemli mevzu olduğunu aktarırken, konut fiyatlarının coşacağını açıkladı.

Geçer, “İki önemli mevzu var bunlardan biri TÜİK tarafından gelirken biri de Merkez Bankası tarafından geldi. İkisi de aynı konu ile alakalı hani size diyordum ya konut fiyatları patlayacak ya konut fiyatları coşacak hazırlıklı olun. Eğer imkânınız varsa bugünlerde konutta pozisyon almak karlı olabilir avantajlı olabilir diyordum ya hala bunu söylemeye devam ediyorum ve bunu boşuna söylemediğimiz de bir kez daha verilerle ortaya çıktı.” İfadelerine yer verdi.

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