Selçuk Geçer: Konut Fiyatları Coşacak
Piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, konut fiyatlarına ilişkin dikkat çeken açıklamada bulundu. Geçer, değerlendirmelerinde "Eğer imkânınız varsa bugünlerde konutta pozisyon almak karlı olabilir avantajlı olabilir diyordum ya hala bunu söylemeye devam ediyorum ve bunu boşuna söylemediğimiz de bir kez daha verilerle ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcılar varlıklarını değerlendirmek adına birçok yatırım aracını tercih ediyor. Bu yatırım araçları piyasaların durumuna göre farklılık gösterse de altın, konut, dolar, arsa yatırımı etrafından şekilleniyor. Ekonomist Selçuk Geçer, piyasalara ilişkin açıklamalarda bulunurken, konu yatırımına ilişkin tavsiyede bulundu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere uygun olarak yüzde 50'de sabit tuttu ve bu karar ile faiz, altıncı kez pas geçildi. TCMB, yaptığı açıklamada ağustos ayında enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir değişiklik olmadığını vurguladı. Banka, dördüncü çeyrekte hizmet enflasyonunda iyileşme beklediğini belirtirken, sıkı para politikasına bağlılığını yineledi. Ancak önceki PPK metinlerinde yer alan "sıkılaştırma" ifadesi bu ayın metninde kullanılmadı.
TÜİK VERİLERİ DE AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına dair konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına kıyasla %9,9 artış göstererek 134 bin 155 adede ulaştı. En fazla konut satışının gerçekleştiği iller; 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir oldu. En az konut satışının kaydedildiği iller ise 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt olarak açıklandı.
SELÇUK GEÇER: KONUT FİYATLARI COŞACAK
Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk Geçer, TÜİK verilerine ve Merkez Bankası’nın faiz kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçer, bu konuların 2 önemli mevzu olduğunu aktarırken, konut fiyatlarının coşacağını açıkladı.
Geçer, “İki önemli mevzu var bunlardan biri TÜİK tarafından gelirken biri de Merkez Bankası tarafından geldi. İkisi de aynı konu ile alakalı hani size diyordum ya konut fiyatları patlayacak ya konut fiyatları coşacak hazırlıklı olun. Eğer imkânınız varsa bugünlerde konutta pozisyon almak karlı olabilir avantajlı olabilir diyordum ya hala bunu söylemeye devam ediyorum ve bunu boşuna söylemediğimiz de bir kez daha verilerle ortaya çıktı.” İfadelerine yer verdi.
Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.