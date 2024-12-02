Selçuk Geçer İtiraf Etti: Zararı Çok Büyük Olacak
Ekonomist Selçuk Geçer, sahte dolar tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Geçer, son dönemde yaşanan gelişmelerin piyasalarda paniğe neden olduğunu ve ekonomideki istikrar çabalarına zarar verdiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve Merkez Bankası'nın döviz politikaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın Londra’daki temasları ve ardından gelen açıklamalarla döviz piyasalarındaki hareketliliği değerlendirdi.
"DÖVİZE MÜDAHALE" İTİRAFI
Geçer, Londra’daki temasların ardından Akçay’ın "Dövize artık müdahale edilmeyecek" açıklamasının, dolaylı bir şekilde döviz müdahalelerinin yapıldığının itirafı anlamına geldiğini öne sürdü. Geçer, bu açıklamaların döviz piyasalarındaki dalgalanmayı artırdığını ve vatandaşlarda paniğe yol açtığını ifade etti.
BANKALAR DÖVİZ ALIMINI DURDURDU
Geçer, bankaların döviz alımlarını sahtecilik gerekçesiyle durdurduğuna dair haberlerin de döviz piyasasında güvensizliği artırabileceğini ve spekülatif hareketlere yol açabileceğini belirtti. Bu gelişmelerin piyasalarda panik yaratığını ve ekonomik istikrarın sağlanmasına zarar verdiğini söyledi.
"RASTLANTI MI, PLANLI BİR SÜREÇ Mİ?"
Geçer, yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını savunarak, Londra’daki temaslar ve bankaların döviz alımlarını kesme adımlarının koordineli olabileceğini iddia etti. Bu durum, döviz piyasasında manipülasyon ve spekülasyon iddialarını da gündeme getirdi. Geçer, “Millet panikletiliyor. Bu bir ekonomik strateji mi yoksa piyasalardaki belirsizlik mi?” şeklinde bir soru yöneltti.