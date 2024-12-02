Selçuk Geçer İtiraf Etti: Zararı Çok Büyük Olacak

"RASTLANTI MI, PLANLI BİR SÜREÇ Mİ?"

Geçer, yaşanan gelişmelerin tesadüf olmadığını savunarak, Londra’daki temaslar ve bankaların döviz alımlarını kesme adımlarının koordineli olabileceğini iddia etti. Bu durum, döviz piyasasında manipülasyon ve spekülasyon iddialarını da gündeme getirdi. Geçer, “Millet panikletiliyor. Bu bir ekonomik strateji mi yoksa piyasalardaki belirsizlik mi?” şeklinde bir soru yöneltti.