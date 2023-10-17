Selçuk Geçer, gün verdi: 'Dolar 45 lira olacak!'

"DOLAR SOLUKLANACAK, EURO UÇUŞA GEÇECEK"

"Ekim ayının sonunda Fed tarafından yapılacak toplantılarda görünen o ki, 25 baz puanlık bir faiz artışına gidilecek. Bu toplantı 2023 için son faiz artırımı olacak ancak görünen o ki, 2024 yılında yüksek faizler bir süre daha hayatımızda kalmaya devam edecek.