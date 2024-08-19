Selçuk Geçer: Fiyatında Büyük Patlama Olacak

REKOR ARTIŞ OLACAK

Bu veriler ışığında değerlendirmelerde bulunan Gerçek Gündem yazarı Selçuk Geçer, konut fiyatlarında büyük bir patlama yaşanacağını belirtti. Geçer, "Konut fiyatları şu an enflasyonla karşılaştırıldığında artış göstermiyor. Eğer konutun fiyatı enflasyonun altında kalıyorsa, bu durum o ürünün fiyatının düşük kaldığı anlamına gelir. Bu dönem, parası olanlar için birikim yapma, olmayanlar için ise kayıp dönemi. Eğer bir yatırımcı evini satıp faize yöneliyorsa, seneye o evi geri alması mümkün olmayacak, çünkü konut fiyatları büyük bir patlama olacak" dedi.