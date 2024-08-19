Selçuk Geçer: Fiyatında Büyük Patlama Olacak
Piyasalara dair yaptığı değerlendirmelerle tanınan Gerçek Gündem yazarı ekonomist Selçuk Geçer, konut fiyatları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçer, konut fiyatlarında büyük bir artış olacağı uyarısında bulunarak tarih verdi.
Yatırımcılar, varlıklarını değerlendirmek amacıyla farklı yatırım araçlarına yönelirken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarına dair spekülasyonlar altın, dolar ve borsa gibi alanlarda büyük dalgalanmalara yol açıyor.
TÜİK VERİLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88 adede ulaştı. Ancak Ocak-Temmuz döneminde konut satışları yüzde 0,5 oranında düşüşle 672 bin 162'ye geriledi. Temmuz ayında ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496’ya düştü ve toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak kaydedildi.
REKOR ARTIŞ OLACAK
Bu veriler ışığında değerlendirmelerde bulunan Gerçek Gündem yazarı Selçuk Geçer, konut fiyatlarında büyük bir patlama yaşanacağını belirtti. Geçer, "Konut fiyatları şu an enflasyonla karşılaştırıldığında artış göstermiyor. Eğer konutun fiyatı enflasyonun altında kalıyorsa, bu durum o ürünün fiyatının düşük kaldığı anlamına gelir. Bu dönem, parası olanlar için birikim yapma, olmayanlar için ise kayıp dönemi. Eğer bir yatırımcı evini satıp faize yöneliyorsa, seneye o evi geri alması mümkün olmayacak, çünkü konut fiyatları büyük bir patlama olacak" dedi.
"CİDDİ HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"
Geçer, TÜİK'in konut satış verilerini de değerlendirerek, "Önümüzdeki dönemde gayrimenkul ve arsa fiyatlarında ciddi hareketlilikler olacak. Türkiye'nin enflasyonu düşük gösterme çabaları, beklenti enflasyonu yaratıyor ve bu da faizlerin düşmesine yol açacak" ifadelerini kullandı.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.