Selçuk Geçer 'emekli maaşı gerçeği' notuyla paylaştı
Ekonomist Selçuk Geçer, emekli maaşının son 20 yıldaki erimesini gözler önüne serdi. AKP iktidarında eriyen emekli maaşı, yıllar içerisinde asgari ücretin gerisine düştü.
Ekonomiyle ilgili yorumlarıyla çok konuşulan ekonomist Selçuk Geçer, emekli maaşının AKP iktidarındaki erimesini gözler önüne serdi.
2002 yılında asgari ücretin 184 TL, emekli maaşının ise 252 TL olduğu bilgisini paylaşan Geçer, aradan geçen 20 yılda yaşanan azalmayı da paylaştı.
2022 yılında asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseltildi, emekli maaşı ise 3 bin 500 lirada kaldı.
2023 yılı için ise asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Emekli maaşı ise belirsizliğini koruyor.