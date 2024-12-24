Selçuk Geçer: Düşüşü Çok Sert Olacak
Bitcoin, 103 bin dolarla tarihi bir zirveye ulaştı ve yatırımcıların dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Ancak ekonomist Selçuk Geçer, bu yükselişin ardından ciddi bir düşüş beklendiğini belirterek yatırımcıları uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara yönelik olumlu açıklamalarıyla hızlı bir yükseliş yaşadı. Trump, seçim kampanyasında ABD’yi "kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaatleriyle dikkat çekti. Bu gelişmeler, piyasada iyimser bir hava estirdi ve Bitcoin’in rekor kırmasına neden oldu.
"PİYASALAR SERT GERİLEYEBİLİR"
Selçuk Geçer, Bitcoin’in hızlı yükselişi sonrası yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Trump’ın açıklamalarına fazla kapılmayın. Siyasi gerilimler piyasayı her an sarsabilir. Özellikle Trump ile Putin arasındaki gerilimler, kripto para piyasalarını olumsuz etkileyebilir. Bu tür volatil dönemlerde temkinli olmak önemli."
ULUSLARARASI GELİŞMELER PİYASAYI ŞEKİLLENDİRİYOR
Geçer, Rusya’da artan siyasi gerilimlere dikkat çekerek, Bitcoin’in geleceğinin büyük ölçüde uluslararası gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti. Ayrıca Trump’ın kripto paralara yönelik olası düzenlemeler yapması durumunda piyasanın ciddi bir dalgalanma yaşayabileceğini belirtti.
BITCOIN NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?
Bitcoin, 2011 yılında geliştirilmiş merkezi olmayan bir dijital para birimi olarak öne çıkıyor. Kullanıcıların doğrudan işlem yapmasına imkan tanıyan bu sistem, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak uzmanlar, Bitcoin’in yüksek volatilitesi nedeniyle yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarıyor.
Bitcoin’in bu tarihi zirvesinin ardından piyasaların nasıl bir yön çizeceği, uluslararası siyasi gelişmelere ve olası düzenlemelere bağlı olarak şekillenecek.