Selçuk Geçer: Düşüşü Çok Sert Olacak

Kripto para piyasalarının lideri Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara yönelik olumlu açıklamalarıyla hızlı bir yükseliş yaşadı. Trump, seçim kampanyasında ABD’yi "kripto başkenti" yapma ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaatleriyle dikkat çekti. Bu gelişmeler, piyasada iyimser bir hava estirdi ve Bitcoin’in rekor kırmasına neden oldu.