Selçuk Geçer, dolar/TL'de zincirleri koparan seviye için tarih verdi

'İKİNCİ SENARYO'

İkinci senaryo da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve her şeyin yolunda gitmesi senaryosu. Bu her şeyin yolunda gitme senaryosu da şu; ekonomi ile ilgili adam gibi modellerin uygulanması ve kurumlara tekrar güvenin sağlanması lazım.