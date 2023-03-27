Selçuk Geçer, dolar/TL'de zincirleri koparan seviye için tarih verdi
Ekonomist Selçuk Geçer'in dolar / TL'yle ilgili değerlendirmeleri dikkati çekti. İki kritik senaryonun ayrıntılarını anlatan Geçer, aynı ekonominin devam etmesi halinde kur seviyesinin 35-40'ı bulabileceğini söyledi.
Piyasalarda hareketlilik sürerken gözler, 14 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarının döviz kurunu nasıl etkileyeceğine çevrildi.
Piyasa uzmanı Selçuk Geçer, konuyla ilgili olarak iki kritik senaryonun bulunduğunu söyledi.
Cumhuriyet TV'de değerlendirmelerde bulunan Geçer, şunları kaydetti:
'BİRİNCİ SENARYO'
"Birinci senaryoda mevcut iktidar seçimi kazandı diyelim. Bu yanlış ve anlamsız politikaları devam ettirdikleri sürece kur üzerinde baskı artacaktır. En iyi ihtimalle dolar enflasyon değerine giderse 35 ile 40 lira arasına yükselir.
Birinci senaryonun ikinci versiyonu şöyle olabilir: 'Ya biz bu ekonomik gerçekleri artık gördük kabullendik. Bundan sonraki 4 yılda düzeltmek adına ekonomik gerçeklere göre hareket edeceğiz' derlerse yine işleri zor. Çok iyi işler yapsalar bile bir buçuk senede işi geri çeviremezler.
'İKİNCİ SENARYO'
İkinci senaryo da Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve her şeyin yolunda gitmesi senaryosu. Bu her şeyin yolunda gitme senaryosu da şu; ekonomi ile ilgili adam gibi modellerin uygulanması ve kurumlara tekrar güvenin sağlanması lazım.