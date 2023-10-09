Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu

Veri öncesi SİEMİ (Stratejik İşlem ve Emir İletim Sistemi) tarafından teyit edilen kontratlar zaten mevcuttu. Tarihi açık pozisyonlar en yüksek seviyede bulunuyor, ve bu 30 yılın en yüksek altı yüz bin adet açık kontratına işaret ediyor. Bu durumu sadece alış veya satış olarak değil, daha geniş bir perspektifle düşünmek önemlidir.