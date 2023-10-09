Selçuk Geçer 'bu haber piyasayı delirtecek' dedi, acı haberi duyurdu
Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer YouTube kanalından yatırımcılara önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.
Selçuk Geçer, bu hafta "Bu haber piyasayı delirtecek" başlığı altında, "Amerika ve Amerika sonrası küresel piyasalara yayılan faiz baskısı" konusunu ICRYPEX CEO Gökalp İçer ile değerlendirdi.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında her hafta yatırımcılara önemli açıklamalarda bulunuyor. Bu hafta, ICRYPEX CEO Gökalp İçer ile birlikte "Amerika ve Amerika sonrası küresel piyasalara yayılan faiz baskısı" konusunu ele aldı.
Günboyu'ndan Filiz Kıral'ın aktardığına göre Gökalp İçer şu açıklamalarda bulundu:
"Bugünkü veriler, beklentileri oldukça aşarak 340.000 olarak açıklandı, ki bu beklenen 170.000 rakamının oldukça üzerinde bir sonuç. Bununla birlikte, saatlik kazançlar da bir miktar düzelme gösterdi ve aylık veri, beklenen 0,3 yerine 0,2 olarak geldi.
Ayrıca, Temmuz ve Ağustos aylarına ait veriler de yukarı yönlü revize edilerek açıklandı. Beklenen 170.000 yerine 336.000 olan veriler, Temmuz ve Ağustos verilerinin de 120.000 daha yukarı yönlü revize edildiğini gösteriyor. Bu veriler oldukça olumlu bir tabloyu yansıtıyor.
Veri öncesi SİEMİ (Stratejik İşlem ve Emir İletim Sistemi) tarafından teyit edilen kontratlar zaten mevcuttu. Tarihi açık pozisyonlar en yüksek seviyede bulunuyor, ve bu 30 yılın en yüksek altı yüz bin adet açık kontratına işaret ediyor. Bu durumu sadece alış veya satış olarak değil, daha geniş bir perspektifle düşünmek önemlidir.
Ancak, 1 Kasım'daki toplantıda faiz artırımı olasılığı yüzde 25-26 civarında bir 25 baz puanlık artışı ima etmeye başladı. Daha önce Mayıs ve Haziran aylarında indirimler konuşuluyordu, ancak bu plan Eylül 2024'e doğru kaymış gibi görünüyor.
Tahvil piyasası verileri, endeksler ve endeks türev verilerinde bozulma ve risk okuyoruz. Bu veriler, piyasa için kötü haberler olarak değerlendirilebilir. "