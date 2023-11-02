Selçuk Geçer, altın sahiplerini 2 gün önceden uyardı: 'Hazırlığa başlayın'

Geçer, Fed'in bir kere daha 25 baz puanlık artırıma gideceğine yönelik beklentilerin artık ortadan kalktığını ve 2024 yılının son çeyreğine kadar faizlerin sabit tutulmasının muhtemel olduğunu belirtirken, 2024 yılının ilk aylarından itibaren piyasaların artık faiz artırımını fiyatlayacağını ve ons altında önemli yükselişlerin görülebileceğine dikkat çekti.