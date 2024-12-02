Sektörün Lokomotifi Kuyumcular Tek Tek Anlattı! İşte Sahte Altını Şıp Diye Anlamanın Yolu

Kapalıçarşı kuyumcularından Halik Akçalı, sahte altını ayırt etmenin yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı. Akçalı, sahte altını belirlemek için kimyasal testlerin kullanıldığını ve mihenk taşıyla yapılan analizlerin önemini şu sözlerle açıkladı:

"Eskiden altının sahte olup olmadığını dişle, yumuşaklığından ya da yere attığımızda çıkan sesten anlardık. Ancak teknoloji ilerledi. Şimdi farklı konsantrasyonlardaki asitler ve mihenk taşı yardımıyla altının ayarını belirliyoruz. Altın olmayan bir madde asitle temas ettiğinde silinir ya da beyazlaşır, altın ise olduğu gibi kalır."