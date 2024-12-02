Sektörün Lokomotifi Kuyumcular Tek Tek Anlattı! İşte Sahte Altını Şıp Diye Anlamanın Yolu
Altın ithalatına getirilen kota, hem kaçakçılık hem de sahte altın üretiminde artışa neden oldu. Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere birçok sınır kapısında kaçakçılık haberleri gündeme gelirken, Kapalıçarşı kuyumcuları sahte altını ayırt etmenin yöntemlerini paylaştı.
Kaynak: ANKA
Kapalıçarşı kuyumcularından Halik Akçalı, sahte altını ayırt etmenin yöntemlerini detaylı bir şekilde anlattı. Akçalı, sahte altını belirlemek için kimyasal testlerin kullanıldığını ve mihenk taşıyla yapılan analizlerin önemini şu sözlerle açıkladı:
"Eskiden altının sahte olup olmadığını dişle, yumuşaklığından ya da yere attığımızda çıkan sesten anlardık. Ancak teknoloji ilerledi. Şimdi farklı konsantrasyonlardaki asitler ve mihenk taşı yardımıyla altının ayarını belirliyoruz. Altın olmayan bir madde asitle temas ettiğinde silinir ya da beyazlaşır, altın ise olduğu gibi kalır."
Akçalı ayrıca, altının farklı ayarlarını test etmek için 14, 18 ve 22 ayar asitler kullandıklarını, nihai doğrulamanın ise rafinerilerde yapıldığını belirtti.
SAHTE ALTINI TESPİT EDEN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER
Kuyumcu Ayhan Oğuz ise teknolojinin altın tespitindeki rolüne dikkat çekti. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra, artık makinelerle daha hızlı ve güvenilir analizler yapıldığını söyleyerek, "Makineye sokulan altın, ayarını ve gerçek olup olmadığını kısa sürede ortaya koyuyor. Eski hurda altınlar eritilerek değerlendirilirken raporlarla saflık derecesi belirleniyor. Ancak vatandaşlar güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmalı; sahte altın satışı, kuyumculuk sektöründe asla kabul görmez" dedi.
KOTA, ALTIN KAÇAKÇILIĞINI ARTIRIYOR
Oğuz, altın ithalatına getirilen kotaların, kaçakçılığı ve piyasadaki sorunları artırdığını ifade etti. İthalat sınırlamaları nedeniyle altın ihtiyacının karşılanamadığını ve kaçak altın girişinin bu yüzden arttığını dile getirerek, "Türk halkının altına büyük talebi var ama kota nedeniyle bu talep karşılanamıyor. Kaçak altın, sınır kapılarından çeşitli yollarla ülkeye giriyor. Bu durum, ihracatı da olumsuz etkiliyor. Yurt dışıyla Türkiye arasında külçe altın fiyat farkı 4-5 bin doları buluyor. Eğer kota serbest bırakılırsa kaçakçılığa gerek kalmaz ve herkes altına erişim sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
KAÇAKÇILIK HABERLERİ GÜNDEMDE
Son dönemde basına yansıyan kaçakçılık olaylarında, altının bazen ilginç yöntemlerle taşındığı dikkat çekiyor. Oğuz, televizyon haberlerine atıfta bulunarak, Ağrı’dan at sırtında getirilen kaçak altın gibi örneklerin yaşandığını söyledi.
Kuyumcular, tüketicilere güvenilir yerlerden altın almayı ve altın alım satımında dikkatli olmayı öneriyor. Altın ithalatına yönelik politikaların gözden geçirilmesi gerektiği konusunda da sektör temsilcileri hemfikir.