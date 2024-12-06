Sektörün Kralı Dev Firmayı Satın Alıyor: Rekor Para Masaya Yatırıldı
İngiliz sigorta şirketi Aviva, rakibi Direct Line'ı 4,6 milyar dolarlık rekor paraya satın almaya hazırlanıyor.
Kaynak: Reuters
İngiltere'nin sigorta devi Aviva, rakibi Direct Line'ı 4,6 milyar dolarlık devasa bir anlaşma ile satın alıyor. Bu birleşmeyle birlikte, İngiltere sigorta pazarında yeni bir güç doğuyor ve sektörde tüm dengeler değişiyor.
Şirketlerin ortak açıklamasına göre, taraflar ön anlaşmaya aşamasında. Anlaşmanın tamamlanması halinde, Londra borsasında işlem gören yaklaşık 16,65 milyar sterlin (21,23 milyar dolar) piyasa değerine sahip yeni bir sigorta şirketi kurulacak.
Aviva'nın bu hamlesi, şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket CEO'su Amanda Blanc, bu satın alma ile İngiltere, Kanada ve İrlanda gibi ana pazarlardaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.
Aviva ve Direct Line'ın birleşmesiyle ortaya çıkan yeni şirket, İngiltere'nin en büyük ikinci sigorta şirketi haline gelecek. Bu durum, sektördeki rekabeti azaltabilir ve sigorta ürünlerinde fiyatlara yansıyabilir. Direct Line hisseleri, son iki buçuk yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 7,2 oranında artışla 253 peni seviyesinden işlem görürken, Aviva hisseleri yüzde 0,3 değer kaybetti.