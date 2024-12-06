Sektörün Kralı Dev Firmayı Satın Alıyor: Rekor Para Masaya Yatırıldı

İngiltere'nin sigorta devi Aviva, rakibi Direct Line'ı 4,6 milyar dolarlık devasa bir anlaşma ile satın alıyor. Bu birleşmeyle birlikte, İngiltere sigorta pazarında yeni bir güç doğuyor ve sektörde tüm dengeler değişiyor.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, taraflar ön anlaşmaya aşamasında. Anlaşmanın tamamlanması halinde, Londra borsasında işlem gören yaklaşık 16,65 milyar sterlin (21,23 milyar dolar) piyasa değerine sahip yeni bir sigorta şirketi kurulacak.