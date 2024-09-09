Sektörde Dengeler Değişecek: Köklü Mobilya Devi İflas Etti

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Davacı İskeletsan Mobilya Koltuk Orman Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebinin reddine ve iflasına karar verilmiştir. Şirketin borca batık olduğu belirlenmiş olup, iflasın gecikmeden İnegöl İflas Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İskeletsan’ın iflası, İnegöl'deki mobilya sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Şirketin iflas kararı, sadece İskeletsan çalışanlarını değil, aynı zamanda geniş bir tedarik zincirini de olumsuz etkileyebilir. Şirketin işçileri işsizlik riskiyle karşı karşıya kalırken, tedarikçileri de alacaklarını tahsil etmekte ciddi zorluklar yaşayabilir.

İflasın ardından, İskeletsan’ın varlıkları tasfiye edilerek alacaklılar arasında paylaştırılacak ve firmanın kapanış süreci resmen başlayacak. Bu gelişme, bölgedeki diğer mobilya üreticileri üzerinde de baskı yaratabilir. İnegöl'de iflasların artması, bölgesel ekonomide daha derin bir krize yol açma endişelerini tetikleyerek, sektörün genel istikrarı üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir.