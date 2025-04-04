Sektörde Deprem! Yatırımcılar Masadan Kalktı, Dev Şirket İflas Etti
Norveç merkezli derin deniz madenciliği şirketi Loke, küresel baskı ve yatırımcı ilgisinin azalmasıyla birlikte iflas etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Norveç merkezli derin deniz madenciliği şirketi Loke, İngiltere’nin Pasifik Okyanusu’nda sahip olduğu geniş deniz altı madencilik lisanslarıyla dikkat çekiyordu. Şirketin kontrolünde bulunan UK Seabed Resources (UKSR), 133 bin kilometrekarelik büyük bir deniz alanında madencilik faaliyetleri yürütme yetkisine sahipti.
BASKILAR NEDENİYLE YATIRIMCILAR GERİ ADIM ATTI
Ancak Loke, geçen yıl Kasım ayında başlattığı yatırımcı arayışında başarısız oldu. Derin deniz madenciliğine yönelik artan küresel tepkiler, potansiyel yatırımcıların geri adım atmasına neden oldu. Greenpeace’in aktardığına göre, Norveç’in Bergen kentinde düzenlenen bir madencilik konferansının protestocular tarafından durdurulması, Loke’un iflas haberinin hemen öncesinde yaşandı.
Sektörde benzer zorlukları yaşayan başka şirketler de bulunuyor. Fon bulmakta zorlanan Impossible Metals, planladığı madencilik testlerini ertelemek zorunda kaldı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’nin (ISA) gerçekleştirdiği toplantıda, Kanada merkezli The Metals Company’nin ABD üzerinden tek taraflı lisans alma çabası da uluslararası düzeyde sert eleştirilerle karşılandı.
Greenpeace Nordic sözcüsü Haldis Tjeldflaat Helle, "Aynı gün Bergen’de bir konferansı durdurduk ve Loke iflasını açıkladı. Bu sektör artık çöküyor" ifadelerini kullandı.