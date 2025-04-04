Sektörde Deprem! Yatırımcılar Masadan Kalktı, Dev Şirket İflas Etti

Norveç merkezli derin deniz madenciliği şirketi Loke, İngiltere’nin Pasifik Okyanusu’nda sahip olduğu geniş deniz altı madencilik lisanslarıyla dikkat çekiyordu. Şirketin kontrolünde bulunan UK Seabed Resources (UKSR), 133 bin kilometrekarelik büyük bir deniz alanında madencilik faaliyetleri yürütme yetkisine sahipti.

BASKILAR NEDENİYLE YATIRIMCILAR GERİ ADIM ATTI

Ancak Loke, geçen yıl Kasım ayında başlattığı yatırımcı arayışında başarısız oldu. Derin deniz madenciliğine yönelik artan küresel tepkiler, potansiyel yatırımcıların geri adım atmasına neden oldu. Greenpeace’in aktardığına göre, Norveç’in Bergen kentinde düzenlenen bir madencilik konferansının protestocular tarafından durdurulması, Loke’un iflas haberinin hemen öncesinde yaşandı.