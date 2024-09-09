Sektör Uzmanı Net Tarihi Duyurdu: İkinci El Piyasası Uçuşa Geçiyor

İKİNCİ EL PİYASASI SON ÇEYREKTE UÇUŞA GEÇECEK

Sektör temsilcisi Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarındaki belirleyici faktörlerin sıfır araç fiyatları, döviz kuru ve piyasadaki talep olduğunu ifade etti. Gözelekli, "Ağustos ayında sıfır araç fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişe paralel olarak ikinci el araç fiyatlarında da benzer bir artış gözlemlendiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte talep faktörünün de etkisiyle daha dinamik bir son çeyrek bekliyoruz" dedi.

Yılbaşında ikinci el piyasasının döviz ve enflasyon rakamlarına göre geride kaldığını belirten Gözelekli, bundan sonraki süreçte aradaki makasın açılmasını beklemediğini belirtti.

Gözelekli, "Sıfır araç fiyatlarındaki artış, otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin yükselmesi ve hammadde tedarik sorunlarıyla doğrudan bağlantılı. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal araçların maliyetlerini etkileyerek ikinci el araç fiyatlarını artırıyor. İlerleyen aylarda döviz trendine paralel fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.