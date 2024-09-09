Sektör Uzmanı Net Tarihi Duyurdu: İkinci El Piyasası Uçuşa Geçiyor
Yılbaşından bu yana ikinci el otomobil fiyatları, dolar kurundaki artışa rağmen düşük seviyelerde kalmıştı. Ancak, son üç ay boyunca sabit kalan fiyatlar, Ağustos ayında yüzde 2,7 oranında bir artış gösterdi. Uzmanlar, döviz trendine paralel olarak fiyat hareketlerinin devam etmesinin beklenebileceğini belirtiyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Mayıs ve Haziran ayında düşüş gösteren, Temmuz ayında ise sabit kalan ikinci el araç fiyatları, Ağustos ayında yeniden yükseldi. Bu artış, 2024'ün başından Ağustos sonuna kadar enflasyon oranlarıyla kıyaslandığında dikkat çekiyor; TÜİK verilerine göre bu süreçte enflasyon artışı yüzde 31,9 olurken, ikinci el araç fiyatları yüzde 8,4 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde dolar kuru ise lira karşısında yüzde 15,2 oranında değer kazandı.
İKİNCİ EL PİYASASI SON ÇEYREKTE UÇUŞA GEÇECEK
Sektör temsilcisi Serdıl Gözelekli, ikinci el araç fiyatlarındaki belirleyici faktörlerin sıfır araç fiyatları, döviz kuru ve piyasadaki talep olduğunu ifade etti. Gözelekli, "Ağustos ayında sıfır araç fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki yükselişe paralel olarak ikinci el araç fiyatlarında da benzer bir artış gözlemlendiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte talep faktörünün de etkisiyle daha dinamik bir son çeyrek bekliyoruz" dedi.
Yılbaşında ikinci el piyasasının döviz ve enflasyon rakamlarına göre geride kaldığını belirten Gözelekli, bundan sonraki süreçte aradaki makasın açılmasını beklemediğini belirtti.
Gözelekli, "Sıfır araç fiyatlarındaki artış, otomotiv sektöründeki üretim maliyetlerinin yükselmesi ve hammadde tedarik sorunlarıyla doğrudan bağlantılı. Ayrıca, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ithal araçların maliyetlerini etkileyerek ikinci el araç fiyatlarını artırıyor. İlerleyen aylarda döviz trendine paralel fiyat hareketleri görmemiz sürpriz olmayacaktır" diye konuştu.