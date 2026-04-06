Sektör Kaynakları Duyurdu: Benzin ve Motorin Zammı İptal

Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam dalgası sürüyor. Sektör kaynakları yarından itibaren benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.

Sektör Kaynakları Duyurdu: Benzin ve Motorin Zammı İptal
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla tetiklenen enerji krizi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında zam dalgasına neden oldu.

Benzin ve motorine bu geceden itibaren zam gelecekti. Sektör kaynaklarının aktardığına göre zamlar iptal edildi. Benzine 57 kuruş, motorine de 7,67 oranında gelecek zam iptal edildi.

NTV'deki habere göre yarından itibaren geçerli olması gereken zam yürürlüğe konmayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 62,60 lira, motorin 77,47 lira, Ankara'da benzin 63,57 lira, motorin 78,60 lira, İzmir'de benzin 63,85 lira, motorin ise 78,87 liradan satılmaya devam edecek.

Kaynak: NTV

