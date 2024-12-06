Sektör Devleri Peş Peşe Duyurdu: Binlerce Kişi Ekmeğinden Olacak
Avrupa otomotiv sektörü, Çinli üreticilerin güçlü rekabeti ve elektrikli araçlara geçişin getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan maliyetler ve düşen üretim hacmi, sektörün devlerini iş gücü azaltmaya ve fabrikalarını kapatmaya zorluyor. Bu durum, binlerce çalışanın işsizlik riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.
BİNLERCE ÇALIŞANI ETKİLEYECEK
Sektör devleri art arda yaptıkları açıklamalarla yaşanan krizin boyutlarını ortaya koyuyor. Örneğin Bosch, 5.500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Schaeffler ise 4.700 kişilik iş gücü azaltması yapacağını ve Avusturya ile İngiltere’deki bazı fabrikalarını kapatmayı planladığını açıkladı.
Almanya merkezli Volkswagen, ülke genelindeki üç fabrikasını kapatma hazırlığı yapıyor. İsviçreli otomotiv tedarikçisi Feintool, Almanya’daki bir tesisini kapatma kararı alarak 200 çalışanın işten çıkarılacağını duyurdu.
FRANSIZ VE İNGİLİZ ŞİRKETLERDE DE TABLO KÖTÜ
Fransız otomobil parçaları üreticisi Valeo, Avrupa genelinde 1.000 kişiyi işten çıkarmayı ve Fransa’daki iki tesisini kapatmayı planlıyor. İngiltere merkezli Stellantis de ülkedeki bir fabrikasını kapatmayı değerlendiriyor.
Ford ise Avrupa çapında 4.000 kişilik bir iş gücü azaltması yapacağını açıklarken, lastik üreticisi Michelin, Fransa’daki 1.254 çalışana istihdam sağlayan iki fabrikasını 2026 yılına kadar kapatma kararı aldı.
KÜÇÜLME VE İFLAS HABERLERİ ARTIYOR
Krizden etkilenen sadece büyük markalar değil. Otomobil parça tedarikçisi Johann Vitz GmbH, finansal sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu ve yeniden yapılanma sürecine geçti.
AVRUPA İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR
Bu gelişmeler, sadece otomotiv sektörünü değil, Avrupa’nın genel ekonomik dengesini de tehdit ediyor. Artan işsizlik oranları ve ekonomik istikrarsızlık, kıtanın sosyal yapısını zorlayabilir. Uzmanlar, Avrupa’nın Çinli rakiplerle rekabet edebilmek için hızlı ve etkili çözümler geliştirmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Avrupa otomotiv sektörü, elektrikli araçlara geçişin getirdiği mali yük ve Çinli üreticilerin baskısı altında mücadele etmeye devam ediyor. Bu zorlu süreçte alınacak kararların, sektörde ve kıta genelinde uzun vadeli etkiler yaratacağı öngörülüyor.