Şehir İçinde Korna Çalan Yandı, Yeni Uygulama Devreye Girdi: Rekor Cezası Var

Erzurum Valiliği, düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü, asker uğurlaması gibi etkinlikler kapsamında yapılan araç konvoylarında klakson çalınmasını yasakladı.

Kaynak: AA

Şehir İçinde Korna Çalan Yandı, Yeni Uygulama Devreye Girdi: Rekor Cezası Var - Resim: 1

Valilik, vatandaşların huzurunu korumak amacıyla alınan kararla, özellikle düğün ve benzeri organizasyonlarda gürültü kirliliğine sebep olan konvoylardaki klakson kullanımını sınırlandırdı. Karar, nişan, gelin çıkarma, kısır gecesi, asker eğlencesi gibi toplu etkinliklerde de geçerli olacak.

Yapılan açıklamada, bu tür organizasyonlarda toplum düzenini bozan davranışların önüne geçmek amacıyla alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağı vurgulandı. Erzurum Valiliği, alınan kararların kamu huzuru açısından önemli olduğunu belirterek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA

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