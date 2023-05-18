'Seçimden sonra kıyma 500, ekmek 10 lira olursa şaşırmayın'
Oksijen yazarı İrfan Donat, kıyma ve ekmek fiyatlarının ulaşabileceği seviyelerle ilgili olarak dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.
Oksijen yazarı İrfan Donat, tüketici fiyatlarının 52 aydır aralıksız yükseldiği bir ortamda, gıda fiyatlarındaki artışın da 32 aydır soluksuz devam ettiğini belirterek, normalde "gıda enflasyonu açısından elimizin en güçlü olduğu bir dönemde" bile fiyatların artmaya devam edeceğini yazdı.
Donat, herkesin "Et fiyatları 500 lira olur mu?" diye sorduğunu belirterek, yazısında şu noktalara değindi:
"Bu sorunun altında yatan gerekçeyi de belirtelim. 15 Ekim 2022’den bu yana Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt tavsiye fiyatı değişmedi. Peki o günden bugüne enflasyon geriledi mi ya da yerinde mi saydı?
Tabii ki hayır… USK’nın resmi sitesinde 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 9.87 TL olarak hesaplanırken, aynı resmi sitede çiğ süt tavsiye satış fiyatı 8.5 TL olarak duruyor.