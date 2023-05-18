'Seçimden sonra kıyma 500, ekmek 10 lira olursa şaşırmayın'

Oksijen yazarı İrfan Donat, tüketici fiyatlarının 52 aydır aralıksız yükseldiği bir ortamda, gıda fiyatlarındaki artışın da 32 aydır soluksuz devam ettiğini belirterek, normalde "gıda enflasyonu açısından elimizin en güçlü olduğu bir dönemde" bile fiyatların artmaya devam edeceğini yazdı.