Seçim Sonrasının En Yüksek Seviyesi: Tüketici Güveni Son 14 Ayın Zirvesinde

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle hazırlanan Temmuz ayına ait Tüketici Güven Endeksi verileri açıklandı.

Haziran ayında 87,9 seviyesinde olan endeks, Temmuz'da gösterdiği yüzde 2,2'lik performansla 89,8'e tırmandı. Bu yükselişle birlikte tüketici güveni, genel seçimlerin yapıldığı Mayıs 2023'teki 91,1 puanlık rekor dönemden sonraki en güçlü seviyesine ulaşmış oldu.

HANELERİN MADDİ DURUMUNDA TOPARLANMA SİNYALİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, temmuzda aylık yüzde 3 artışla 72,3'ten 74,5'e yükseldi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, haziranda 89,5 iken yüzde 2 artarak temmuzda 91,4 olarak belirlendi.

EKONOMİYE GÜVEN ARTTI

Geçen ay 83,9 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 5,2 yükselişle 88,3 olarak hesaplandı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 105,9 iken bu ay yüzde 0,8 azalışla 105,1'e geriledi.

Kaynak: AA