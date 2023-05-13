Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? 'Pazartesi bambaşka bir piyasayı konuşacağız'

TÜM DÜNYADA TALEP 13 AYIN ZİRVESİNDE

Yatırımcılar tüm dünyada yaşanan bu belirsizliğe karşın güvenli liman olarak altın talebini bir hayli artırmış durumda. 10 Mayıs haftasında dünya piyasalarında nakite geçiş yavaşlarken, yatırımcılar tahvil, hisse senedi ve altın aldılar. BofA Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre, altına 1,3 milyar dolar yöneldi ve 2022 Nisan'dan bu yana görülen en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.