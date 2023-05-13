Seçim sonrası altın fiyatları ne olur? 'Pazartesi bambaşka bir piyasayı konuşacağız'
Türkiye yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidecek. Son haftalarda dünyada yaşanan gelişmelerin yanı sıra seçim nedeniyle piyasalar oldukça hareketli günler geçirdi. Yatırımcıların en çok merak ettiği ise, ‘Seçim sonrası altın fiyatları ne olur?’ sorusu oldu.
Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlik altının ons fiyatını baskılıyor. ABD enflasyon verilerinin ardından 2085 dolara yükselerek rekor seviyeyi gören ons altın fiyatı, piyasaların ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi beklentilerini yeniden değerlendirmesiyle bu haftaki tüm kazancını geri verdi.
Perşembe günü sert bir dönüş yaşayan altının ons fiyatı 2007 dolara kadar geri çekildi. Gram altın fiyatı da ekranlar 1262 liraya kadar düşüş yaşadı ancak kuyumcularda durum farklı. Altının gram fiyatı Kapalıçarşı’da 1450 lira seviyelerinden satışa sunuldu.
PİYASALARIN YÖN ARAYIŞI DEVAM EDİYOR
Analistler, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin yön arayışının devam ettiğini belirterek, süregelen belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde oynaklığı artırabileceğini kaydetti. Öte yandan piyasalarda Fed’in Haziran ayında faizleri sabit tutma olasılığı yaklaşık yüzde 92 olarak fiyatlanırken, bu yıl faiz indirimi beklentileri de azalmış durumda.
TÜM DÜNYADA TALEP 13 AYIN ZİRVESİNDE
Yatırımcılar tüm dünyada yaşanan bu belirsizliğe karşın güvenli liman olarak altın talebini bir hayli artırmış durumda. 10 Mayıs haftasında dünya piyasalarında nakite geçiş yavaşlarken, yatırımcılar tahvil, hisse senedi ve altın aldılar. BofA Global Research tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre, altına 1,3 milyar dolar yöneldi ve 2022 Nisan'dan bu yana görülen en büyük sermaye girişi olarak kayıtlara geçti.