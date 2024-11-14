Sebzelerin Şahı Olarak Biliniyor: Tanesi 18 Liradan Satılıyor
Sebzelerin şahı olarak bilinen mor ve beyaz lahananın hasadı başladı. Mor lahana tarlada 15 ila 18 liradan satılırken, beyaz lahana ise 8 ila 10 lira arasında satılıyor.
Kaynak: İHA
Kızılırmak Nehri’nin bereketli sularıyla beslenen Bafra Ovası’nda kışlık sebze hasadı başladı. Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiği bu geniş ovada, yaklaşık 85 bin dönümlük alana kışlık sebzeler ekildi. Temmuz ayında ekilen mor ve beyaz lahanalar hasat için olgunlaşarak toplanmaya hazır hale geldi.
Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren çiftçiler, emek vererek yetiştirdikleri ürünlerin kesimine başladı. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, toplam 90 bin dönümlük ekili alanın 22 bin dekarını mor lahana, 24 bin dekarını ise beyaz lahana kaplıyor.
Bafra Ovası’nın verimli topraklarında yapılan bu hasat, bölge çiftçisine ekonomik anlamda katkı sağlamaya devam ediyor. Mor lahana tarlada 15 ila 18 liradan satılırken, beyaz lahana ise 8 ila 10 lira arasında satılıyor.
MOR LAHANANIN FAYDALARI NELER?
Mor lahana, çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu etkisiyle bilinir. Özellikle kolon, meme ve prostat kanserlerinde risk azaltıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.
Lif bakımından zengin olan mor lahana, sindirimi düzenler, kabızlık sorununu önler ve bağırsak sağlığını korur. İçeriğindeki potasyum sayesinde tansiyonu düzenler ve kalp sağlığını korur. Ayrıca C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur, kolajen üretimini destekler ve cilt sağlığını korur.
BEYAZ LAHANANIN FAYDALARI NELER?
C vitamini açısından zengin olan beyaz lahana, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır, lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık sorununu önler. Kalsiyum ve K vitamini açısından zengin olan beyaz lahana, kemik sağlığını korur ve osteoporoza karşı koruyucu etkisi vardır.
Düşük kalorili ve lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. C vitamini sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur ve kolajen üretimini destekler.