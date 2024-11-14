Sebzelerin Şahı Olarak Biliniyor: Tanesi 18 Liradan Satılıyor

BEYAZ LAHANANIN FAYDALARI NELER?

C vitamini açısından zengin olan beyaz lahana, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır, lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlık sorununu önler. Kalsiyum ve K vitamini açısından zengin olan beyaz lahana, kemik sağlığını korur ve osteoporoza karşı koruyucu etkisi vardır.

Düşük kalorili ve lifli yapısı sayesinde tokluk hissi verir ve kilo kontrolüne yardımcı olur. C vitamini sayesinde cildin yenilenmesine yardımcı olur ve kolajen üretimini destekler.