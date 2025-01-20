Sebze ve Meyvede İhracat Lideri Borsaya Adım Atıyor! Halka Arz İçin Resmen Başvurdu
Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında lider firmalar arasında yer alan Altun Gıda, halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) resmi başvuruda bulundu. Şirketin halka arz planı ve hedefleri, Adana’da düzenlenen bir basın toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun tarafından paylaşıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altun Gıda, halka arzdan elde edeceği gelirle üretim kapasitesini artırmayı, yeni yatırımlar yapmayı, işletme sermayesine katkı sağlamayı ve küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Halka arz kapsamında, şirketin çıkarılmış sermayesinin 127 milyon liradan 142 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, toplam 20 milyon lira nominal değerli 20 milyon adet payın halka açılması öngörülüyor. Bu işlem sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 14,08 olacak.
TÜRKİYE’NİN İHRACAT DEVİ BORSADA
Şirket, satışlarının yüzde 98’ini ihracata yönelik gerçekleştiriyor. Limon, portakal, üzüm, çilek ve domates gibi geniş bir ürün yelpazesi sunan Altun Gıda, üretimini 3,4 milyon metrekarelik arazisinde Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde yapıyor. 2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatında en çok katkı sağlayan ilk beş firma arasında yer alan şirket, aynı zamanda dünyanın önde gelen süpermarket zincirlerinin tedarikçisi konumunda bulunuyor.
TEKNOLOJİK YATIRIMLARLA ÜRETİMDE İNOVASYON
Hatay Dörtyol’daki modern tesislerinde üretim gerçekleştiren Altun Gıda, tam otomasyon ve yapay zeka destekli sistemlere yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirket, yeni nesil paketleme makineleri sayesinde günlük paketleme kapasitesini 1.500 tona çıkararak yıllık üretim kapasitesini 918 bin tona yükseltti. Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, “Bu yatırımlarla üretim süreçlerimizi hızlandırdık ve verimliliğimizi artırdık. Kendi elektriğimizi ürettiğimiz GES sistemi ile sürdürülebilir enerji kullanımını benimsiyoruz” dedi.
KÜRESEL PİYASALARA AÇILAN KAPI
Altun Gıda’nın 2004 yılında bünyesine kattığı Romanya merkezli iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye ihracat yaparak şirketin global pazar payını artırıyor. Dünya genelindeki soğuk hava depoları ve tedarik zinciri operasyonlarıyla Altun Gıda, Avrupa’nın yanı sıra ABD, Kanada, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarında da güçlü bir konumda.
BAŞARILARLA DOLU BİR HİKAYE
Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, şirketin temellerinin Hatay’da atıldığını belirterek iş hayatına nasıl başladığını şu sözlerle anlattı: “1981’de beyaz eşya satarak başladım. Daha sonra yaş meyve ve sebze ticaretine geçiş yaptık. Çiftçilerle sözleşmeli üretim modelini benimseyerek büyüdük. 2011 yılında ise Avrupa standartlarına uygun üretime odaklanarak önemli bir farklılık yarattık.”
FİNANSAL PERFORMANS VE GELECEK HEDEFLERİ
Altun Gıda, 2022 yılında konsolide net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artırarak 2 milyar 11 milyon liraya çıkardı. 2023 yılında ise yüzde 0,6’lık artışla 2 milyar 22 milyon liraya ulaştı. 2024 yılının ilk yarısında ise yüzde 34,3 artışla 1 milyar 445 milyon lira net satış gerçekleştirdi. Net kâr, 2023’te 360,7 milyon lira olarak kaydedildi.
Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını üretim ve tarım teknolojilerine ayırmayı planladıklarını belirterek, “Jeotermal kaynaklı seralarda üretim yapmak ve bu alanda şirket satın alımları gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.