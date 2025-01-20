Sebze ve Meyvede İhracat Lideri Borsaya Adım Atıyor! Halka Arz İçin Resmen Başvurdu

FİNANSAL PERFORMANS VE GELECEK HEDEFLERİ

Altun Gıda, 2022 yılında konsolide net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artırarak 2 milyar 11 milyon liraya çıkardı. 2023 yılında ise yüzde 0,6’lık artışla 2 milyar 22 milyon liraya ulaştı. 2024 yılının ilk yarısında ise yüzde 34,3 artışla 1 milyar 445 milyon lira net satış gerçekleştirdi. Net kâr, 2023’te 360,7 milyon lira olarak kaydedildi.