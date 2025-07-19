Savunma Sanayisinde Dengeler Değişiyor! Türk Şirketi Avrupa’daki Kritik Tesisi Satın Aldı

Türkiye’de Çorum’daki üretim tesisinde farklı kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı ile 20 ila 40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten ARCA, Amerika kıtasındaki üreticilerden daha fazla top mermisi üretme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şirketin İtalya’da devraldığı fabrikanın üretim portföyü ise şimdiden merak konusu oldu.

Bu satın almayla birlikte ARCA, Avrupa savunma sanayisinde daha güçlü bir konum edinmeyi hedeflerken, stratejik üretim kabiliyetini uluslararası boyutta genişletmiş oldu.