Savunma Sanayisinde Dengeler Değişiyor! Türk Şirketi Avrupa’daki Kritik Tesisi Satın Aldı
Türk savunma sanayisinin güçlü isimlerinden ARCA, İtalyan mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino’yu satın alarak Avrupa pazarında stratejik bir hamle yaptı. NATO ve İtalya Savunma Bakanlığı ile projeler yürüten Esplodenti, artık Türk sermayesiyle yoluna devam edecek.
Kaynak: İHA
Türk savunma sanayisinin önemli aktörlerinden ARCA Savunma, Avrupa'nın önde gelen askeri mühimmat üreticilerinden biri olan İtalyan Esplodenti Sabino'yu bünyesine kattı. Füze, mühimmat ve patlayıcı üretiminde uzmanlaşan Esplodenti, bugüne kadar NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı ile birçok kritik projede yer almıştı.
Satın alma sürecini ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in yürüttüğü belirtildi. Anlaşmanın finansal ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmazken, ARCA’nın Avrupa’daki faaliyetlerini sürdüreceği İtalya ofisinin Milano’da bulunduğu aktarıldı.
Türkiye’de Çorum’daki üretim tesisinde farklı kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı ile 20 ila 40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten ARCA, Amerika kıtasındaki üreticilerden daha fazla top mermisi üretme kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şirketin İtalya’da devraldığı fabrikanın üretim portföyü ise şimdiden merak konusu oldu.
Bu satın almayla birlikte ARCA, Avrupa savunma sanayisinde daha güçlü bir konum edinmeyi hedeflerken, stratejik üretim kabiliyetini uluslararası boyutta genişletmiş oldu.