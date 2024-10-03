Savunma Sanayiinde Büyük Atılım: Türkiye'den 5.5 Milyar Dolarlık İhracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AKP'nin "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin savunma sanayiindeki büyük başarılara ve Adana'ya yönelik yatırımlara dikkat çekti.

Türkiye'nin savunma sanayiinde kendine yeterlilik oranının yüzde 20'den yüzde 80'e yükseldiğini belirten Bolat, yıllık 12 milyar dolarlık üretim ve 5.5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Adana'da konteyner limanı, kimya organize sanayi bölgesi ve su ürünleri ihtisas bölgesi gibi projelerin kente büyük katkı sağladığını ifade etti.

Adana'nın ihracatının bu yıl yüzde 5.4 artışla 3.2 milyar dolara ulaştığını, ithalatının ise yüzde 20 azaldığını belirten Bolat, Adana'nın dış ticarette fazla veren bir il haline geldiğini söyledi. Bakanlık olarak Adana'ya ihracat teşvikleri kapsamında 2023'te 223 milyon lira destek sağladıklarını da ekledi.

Kaynak: İHA