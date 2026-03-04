Savaşın Faturası Her Dakika Artıyor: ABD-İsrail-İran Saldırılarının Maliyeti Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar dünya kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonların ardından bölgede tansiyon yükselirken, savaşın ekonomik maliyeti de giderek büyüyor. Uzmanlar, modern savaşlarda kullanılan mühimmat ve askeri operasyonların yüksek maliyetleri nedeniyle harcamaların kısa sürede milyarlarca dolara ulaştığına dikkat çekiyor.

İLK 24 SAATTE YÜZLERCE MİLYON DOLAR HARCANDI

Yapılan hesaplamalara göre ABD ordusunun İran’a yönelik askeri operasyonunun ilk 24 saatinde yaklaşık 779 milyon dolar harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Bunun yanında uçakların bölgeye sevki ve çok sayıda deniz aracının konuşlandırılması için yapılan askeri yığınak maliyetinin ise yaklaşık 630 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Bölgede görev yapan her bir uçak gemisi grubunun günlük operasyon maliyetinin ise ortalama 6,5 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor.

SAVAŞIN MALİYETİ ANLIK HESAPLANIYOR

Savaşın ekonomik boyutunu gözler önüne sermek amacıyla çevrim içi bir platform da devreye alındı. “iran-cost-ticker.com” adlı internet sitesi, çatışmaların maliyetini tahmini verilerle anlık olarak hesaplayarak kamuoyuna sunuyor.

Sitede yer alan verilere göre 28 Şubat’tan bu yana devam eden operasyonların toplam maliyeti yaklaşık 2 milyar 276 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Hesaplamalara göre savaşın saatlik maliyeti yaklaşık 9,16 milyon dolar, günlük maliyeti ise 220 milyon dolar civarında seyrediyor. Çatışmalar sürdükçe bu rakamın her dakika artmaya devam ettiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi