Savaş Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatları Tepetaklak!

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İsrail-İran savaşının patlak vermesi ve ABD'nin de fiilen dahil olmasıyla küresel piyasalarda dengeler altüst oldu. Geçen hafta ciddi yükseliş yaşayan dövizdeki bu ivme devam ederken, yine yükselişe geçen altında ise seyir değişti. Yatırımcının öncelikli olarak tercih ettiği altın fiyatları, bugün düşüş ivmesinde görülüyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Savaşın gidişatının genellikle doğrudan etkilediği piyasalarda seyrin nasıl olacağı merak ediliyor. Vatandaşın gözdesi altının yükselişle mi yoksa düşüşle mi devam edeceği soru işaretiyken, uzmanlar dalgalı olan bu sürecin geçici olduğunu belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 24 Haziran 2025 Salı günü güncel altın fiyatları...

Gram altın

4.269,40

4.269,88

Altın (ONS)

3.341,65

3.342,02

Cumhuriyet Altını

27.910,00

28.095,00

Yarım Altın

13.998,00

14.112,00

Çeyrek Altın

6.998,00

7.055,00

Reşat Altını

27.942,47

28.127,95

Gremse Altın

69.506,46

71.095,34

Tam Altın

27.802,59

28.351,17

Kaynak: Haber Merkezi