Savaş Her Şeyi Değiştirdi: Altın Fiyatları Tepetaklak!
İsrail-İran savaşıyla beraber yükselişe geçen altın bu hafta düşüşe geçti. Yatırımcı özellikle gram altının seyrini merak ederken, uzmanlar bu gidişatın nasıl sonuçlanacağını yanıtladı.
İsrail-İran savaşının patlak vermesi ve ABD'nin de fiilen dahil olmasıyla küresel piyasalarda dengeler altüst oldu. Geçen hafta ciddi yükseliş yaşayan dövizdeki bu ivme devam ederken, yine yükselişe geçen altında ise seyir değişti. Yatırımcının öncelikli olarak tercih ettiği altın fiyatları, bugün düşüş ivmesinde görülüyor.
ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Savaşın gidişatının genellikle doğrudan etkilediği piyasalarda seyrin nasıl olacağı merak ediliyor. Vatandaşın gözdesi altının yükselişle mi yoksa düşüşle mi devam edeceği soru işaretiyken, uzmanlar dalgalı olan bu sürecin geçici olduğunu belirtiyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte 24 Haziran 2025 Salı günü güncel altın fiyatları...
Gram altın
4.269,40
4.269,88
Altın (ONS)
3.341,65
3.342,02
Cumhuriyet Altını
27.910,00
28.095,00
Yarım Altın
13.998,00
14.112,00
Çeyrek Altın
6.998,00
7.055,00
Reşat Altını
27.942,47
28.127,95
Gremse Altın
69.506,46
71.095,34
Tam Altın
27.802,59
28.351,17
Kaynak: Haber Merkezi