Şaşırtan hesaplama: Türk lirasında yeni dönem için geri sayım başladı!

Bu durum şehrin ekonomik gelişimi ve rekabet gücünün artmasına da, etkili olmaktadır. Dijitalleşme endeksi dediğimizde 6 temel göstergesinin olduğunu bunlarında, ‘Çalışanların internete erişimi var mı, internet hızlı mı, bilişim uzmanı istihdam ediyor mu, bilişim eğitimleri düzenliyor mu, ERP yazılımı kullanıyor mu şeklinde sıralayabiliriz” dedi.