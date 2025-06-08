Sarı Altında Yeni Hasat Başladı: Kızartmasından Haşlamasına Kadar Her Şeyi Yapılıyor Ama Yıllardır Yanlış Tüketiliyor

KİMLER DİKKAT ETMELİ?

Günlük 4 ila 8 adet yeni patates tüketmek, birçok kişi için ideal bir oran. Ancak bazı gruplar dikkatli olmalı:

Diyabet hastaları: Kan şekerini hızla yükseltebileceği için doktor kontrolü öneriliyor.

Nişasta alerjisi olanlar: Alerjik reaksiyon riski taşıdığı için tüketmemeli.

Yeni patatesler hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif. Fakat her besinde olduğu gibi, dengeli ve bilinçli tüketim şart.