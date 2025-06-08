Sarı Altında Yeni Hasat Başladı: Kızartmasından Haşlamasına Kadar Her Şeyi Yapılıyor Ama Yıllardır Yanlış Tüketiliyor
Yaz mevsiminin gözdesi yeni patatesler raflarda yerini aldı. Lezzeti kadar sağlığa etkileriyle de merak konusu olan bu sebze hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni patates mevsimi geldi çattı. Mutfakların vazgeçilmezi olan bu ürün, erken hasat edilmesi nedeniyle klasik patatesten farklı özellikler taşıyor. Uzman eczacı Zane Melberga, yeni patatesin hem faydalarını hem de dikkat edilmesi gereken noktalarını sıraladı.
VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU
Yeni patatesler, vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve minerali tek başına karşılayabiliyor:
B6 Vitamini: Sinir sistemini destekleyerek stresi azaltıyor, zihinsel uyanıklığı artırıyor.
C Vitamini: Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İlginçtir ki, klasik patatese göre üç kat daha fazla C vitamini içeriyor.
Potasyum: Kalp sağlığı ve tansiyon dengesi için hayati.
Manganez, magnezyum, kalsiyum: Kemikleri ve dişleri güçlendiriyor.
İyot: Sağlıklı bir tiroid ve parlak bir cilt için olmazsa olmaz.
Ayrıca yeni patatesler, kaliteli karbonhidrat ve lif kaynağı olarak enerji verirken sindirim sistemini de destekliyor.
KABUĞUNU SOYMAYIN
Yeni patatesin en besleyici kısmı kabuğu. Eğer soyulursa vitamin ve mineral kaybı yaşanabiliyor. Pişirmeden önce uzun süre suda bekletmek de besin değerini düşürüyor. Bu yüzden, fırında ya da haşlanmış şekilde, kabuğuyla birlikte tüketmek en doğru yöntem.
KİMLER DİKKAT ETMELİ?
Günlük 4 ila 8 adet yeni patates tüketmek, birçok kişi için ideal bir oran. Ancak bazı gruplar dikkatli olmalı:
Diyabet hastaları: Kan şekerini hızla yükseltebileceği için doktor kontrolü öneriliyor.
Nişasta alerjisi olanlar: Alerjik reaksiyon riski taşıdığı için tüketmemeli.
Yeni patatesler hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif. Fakat her besinde olduğu gibi, dengeli ve bilinçli tüketim şart.