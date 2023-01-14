Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar
2023 yılına girilmesi ile birlikte her gün yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşların bir umutla aldığı şans oyunlarına büyük zam yapıldı.
Binbir türlü hayal kurarak şansını deneyen vatandaşlara kötü haber geldi. Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam geldi.
Çılgın Sayısal Loto oynayanlar cumartesi günü zam şokuyla karşılaştı. Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den 4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.
İşte oyunların zamlı fiyatları:
Çılgın Sayısal Loto
Eski Fiyat: 4 TL // Yeni Fiyat: 6 TL
Süper Loto
Eski Fiyat: 4 TL // Yeni Fiyat: 6 TL