Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar

2023 yılına girilmesi ile birlikte her gün yeni zam haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşların bir umutla aldığı şans oyunlarına büyük zam yapıldı.

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Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 1

Binbir türlü hayal kurarak şansını deneyen vatandaşlara kötü haber geldi. Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, On Numara gibi şans oyunlarının kolon ücretlerine yüzde 50 zam geldi.

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Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 2

Çılgın Sayısal Loto oynayanlar cumartesi günü zam şokuyla karşılaştı. Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den  4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

İşte oyunların zamlı fiyatları: 

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Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 3

Çılgın Sayısal Loto

Eski Fiyat: 4 TL  // Yeni Fiyat: 6 TL

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Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar - Resim: 4

Süper Loto

Eski Fiyat: 4 TL  // Yeni Fiyat: 6 TL

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