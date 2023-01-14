Şans oyunlarına büyük zam: İşte yeni fiyatlar

Çılgın Sayısal Loto oynayanlar cumartesi günü zam şokuyla karşılaştı. Şans Topu’nun kolonu 2 TL’den 4 TL’ye çıktı. En çok oynanan oyunlardan biri olan Süper Loto da 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.

İşte oyunların zamlı fiyatları: