Şanlıurfa’da İsota Rakip: 101 Ülkeye İhrac Ediliyor! Üreten Paraya Para Demiyor

Ülkenin pul biber üretiminin büyük bir kısmı Şanlıurfa’dan karşılanırken, ihracatta elde edilen bu başarı, üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.

101 ÜLKEYE İHRAC EDİLİYOR

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’den 12 milyon 208 bin dolarlık pul biber ihracatı yapılırken, bu rakam 2024’te yüzde 14,18 artışla 13 milyon 940 bin dolara çıktı. Türkiye’nin pul biberi, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya ve İtalya gibi 101 farklı ülkeye ihraç edildi.

En fazla ihracat, 2 milyon 362 bin dolarla Almanya’ya yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 769 bin dolarla İngiltere ve 1 milyon 672 bin dolarla ABD takip etti.