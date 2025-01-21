Şanlıurfa’da İsota Rakip: 101 Ülkeye İhrac Ediliyor! Üreten Paraya Para Demiyor
Türkiye’nin pul biber ihracatı, 2024 yılında önceki yıla göre yüzde 14 artış göstererek 13 milyon 940 bin dolara ulaştı.
Kaynak: AA
Ülkenin pul biber üretiminin büyük bir kısmı Şanlıurfa’dan karşılanırken, ihracatta elde edilen bu başarı, üreticileri ve ihracatçıları sevindirdi.
101 ÜLKEYE İHRAC EDİLİYOR
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’den 12 milyon 208 bin dolarlık pul biber ihracatı yapılırken, bu rakam 2024’te yüzde 14,18 artışla 13 milyon 940 bin dolara çıktı. Türkiye’nin pul biberi, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Suudi Arabistan, Fransa, Norveç, Macaristan, Senegal, Yunanistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Malta, Rusya ve İtalya gibi 101 farklı ülkeye ihraç edildi.
En fazla ihracat, 2 milyon 362 bin dolarla Almanya’ya yapılırken, bu ülkeyi 1 milyon 769 bin dolarla İngiltere ve 1 milyon 672 bin dolarla ABD takip etti.
2025'TE ÜRETİMİ FIRLAYACAK
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, 2024’te ihracatın artış göstermesinin hem üreticiler hem de ekonomiye katkı açısından sevindirici olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Anadolu topraklarında üretilen isodun tadını alanlar bu lezzetten vazgeçemiyor. 2024 yılında 101 ülkeye yapılan pul biber ihracatı da bize bunu gösteriyor. Türkiye'den yapılan ihracat rakamlarının yüksek olması, ülke ekonomisine katkı açısından da büyük önem arz ediyor.
Biz bu ihracatın artarak devam etmesini istiyoruz, biber eken çiftçilerimiz desteklenirse bu üretim rakamlarının 2025 yılında çok daha yukarıya çıkacağına inanıyoruz. Artacak üretim ve yeni pazarlarla birlikte 2025 yılında da ihracat rakamlarının yukarıya taşınacağını düşünüyorum.