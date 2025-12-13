Sanayide Yeni Devrim! Bakan Kacır Açıkladı: Tam 11 Katı Büyüklüğünde Olacak

Sanayi Alanları Master Planı kapsamında yapılacakları anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mevcut sanayi alanlarının 11 katı büyüklüğünde mega endüstriyel bölgeleri kuracaklarını açıkladı. Bakan Kacır, "Alt yapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk sanayisinin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Planı titizlikle hazırladıklarını belirten Bakan Kacır, "Mevcut OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu bölgeleri, hem de halihazırdaki OSB’lerimizi demir yolları ile limanlara bağlayacak, üreticimize lojistik maliyet avantajları kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

ÜRETİM GÜCÜ ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Sanayi Alanları Master Planı ile kurulacak olan sanayi koridorlarındaki Mega Endüstriyel Parklar ile sanayi tesislerinin yoğunluğunun Anadolu’nun dört bir yanına dengeli biçimde yayılması, bölgesel sıkışmanın ortadan kalkması, üretim gücünün ülke geneline aktarılmasını amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

