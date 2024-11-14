Sanayi Ustası Uyardı: 500 Liralık Masraftan Kaçayım Demeyin, En Az 40 Bin Liraya Patlar!
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor. Otomobil bakım ustası, araç bakımının öneminin altını çizerek sürücülere kritik uyarılarda bulundu.
Kaynak: İHA
Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, araçlarının lastik, motor, antifriz ve akü bakımları için oto tamircilere yöneliyor. Otomobillerin bu bakımları, soğuk hava koşullarında aracın sağlıklı ve güvenli çalışması için oldukça önemli. Oto bakım ustaları, kış koşullarında yolda kalmamak ve beklenmedik masraflarla karşılaşmamak adına araçların düzenli olarak kış bakımının yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Oto sanayilerde kış ayları öncesi yoğunluk yaşanırken, uzmanlar bakım masraflarının ihmal edilmemesi gerektiğini uyarısı geldi. Diyarbakır'daki otomobil bakım ustası Baver Mafrak, sadece 500 liralık bir bakım masrafından kaçınmanın, ilerleyen süreçte araç sahiplerine 40 bin lirayı bulan yüksek tamir maliyetleri olarak geri dönebileceği uyarısında bulundu.
Diyarbakır'da otomobil bakım dükkanı sahibi Baver Mafrak, değişen mevsimle birlikte yoğunluk yaşadıklarını belirterek antifriz, yağ bakımı, akü değişimi ve kalorifer temizliği gerçekleştirdiklerini belirterek, otomobil bakımının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.
'500 LİRADAN KAÇMAK 40 BİN LİRAYA MAL OLUR'
İşletme sahibi Mafrak, “Temel bakımlar yapılmadığı zaman 30-40 binden aşağı kurtarmaz. 500 lira için size 30-40 bin liraya mal olur” diye konuştu.
"SONUÇTA BUNUN İÇİNDE CAN VAR"
Aracını İzmir'de yaşadığı kaza sonucu bakıma getirdiğini belirten müşteri Hüseyin İlbasmış, “Önümüz kış, bakımları ihmal ettiğimiz zaman karşımıza aksilikler çıkıyor. Sonuçta bunun içinde can var. Kendimizi, karşımızdakini korumak için güvenlik önemli" dedi. Otomobil filtrelerinin ve özellikle lastik bakımının önemini vurgulayan İlbasmış, "Her şeyin bakımını yapmak zorundayız” diyerek uyarıda bulundu.