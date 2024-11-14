Sanayi Ustası Uyardı: 500 Liralık Masraftan Kaçayım Demeyin, En Az 40 Bin Liraya Patlar!

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, araçlarının lastik, motor, antifriz ve akü bakımları için oto tamircilere yöneliyor. Otomobillerin bu bakımları, soğuk hava koşullarında aracın sağlıklı ve güvenli çalışması için oldukça önemli. Oto bakım ustaları, kış koşullarında yolda kalmamak ve beklenmedik masraflarla karşılaşmamak adına araçların düzenli olarak kış bakımının yapılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.