Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Üretim Endeksi haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı.

TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi’nin haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, sanayi üretimi yıllık yüzde 4,7 azaldı. 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,9 azalırken ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 15,2 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ise 2024 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 7,8 arttı.

Kaynak: ANKA