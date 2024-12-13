Samsung Popüler Modelin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Almayacak
Milyonlarca kullanıcıyı şaşırtan bir gelişme meydana geldi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler modellerinden biri olan Galaxy A42 5G için yazılım desteğini sonlandırdığını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung, genellikle yeni modelleri için uzun süreli yazılım desteği sunma politikası izliyor ancak, bazen donanımsal sınırlamalar veya yazılım uyumsuzlukları gibi nedenlerle bazı modeller için desteğini erken sonlandırabiliyor.
Teknolji devi Samsung, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy A42 5G modeli için desteğinin sona erdiğini duyurdu. Bu karar, kullanıcıların şaşkınlığına neden oldu.
Galaxy A42 5G modeli, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkmıştı ve kullanıcılarına dört yıl boyunca iki büyük Android güncellemesi ile güvenlik yamaları sunulmuştu. Ancak Samsung, aldığı son karara göre artık yeni Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlamayacağını belirtti.
Öte yandan Samsung, ciddi güvenlik sorunları ortaya çıkması durumunda tek seferlik bir güncelleme yapabileceğini açıkladı.
Samsung'un Galaxy A42 5G için yazılım desteğini sonlandırması kararının ardından, böylelikle kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanma beklentileri boşa çıkmış oldu.