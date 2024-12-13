Samsung Popüler Modelin Fişini Çekti: Artık Güncelleme Almayacak

Galaxy A42 5G modeli, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkmıştı ve kullanıcılarına dört yıl boyunca iki büyük Android güncellemesi ile güvenlik yamaları sunulmuştu. Ancak Samsung, aldığı son karara göre artık yeni Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlamayacağını belirtti.