Samsun’dan Gelin Geldi, Dededen Toruna Meslek Sahibi Etti! Günde 2 Ton Üretiyor, Türkiye’nin Her Yerine Satıyor!
Samsun’dan Elazığ’a gelin olan Nurdane Turan, dededen toruna miras dediği meslek için kolları sıvadı. Kısa sürede modern tesis kuran Turan, günde 2 ton yöresel ürün üretmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsun’dan Elazığ’a gelin gelen Nurdane Turan, eşiyle birlikte yıllardır satışını yaptığı yöresel ürünleri üretmek için kolları sıvadı. Devlet desteğiyle modern bir imalathane kuran Turan, bugün 72 kişiye istihdam sağlayarak Elazığ’ın geleneksel lezzetlerini Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına ulaştırıyor.
ÜNİVERSİTEDEN GİRİŞİMCİLİĞE UZANAN BAŞARI ÖYKÜSÜ
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi aldığı sırada eşi Şükrü Turan ile tanışan Nurdane Turan, evlendikten sonra ailesinin işlettiği “Şekerci Ahmet Efendi” adlı şekerci dükkânında çalışmaya başladı. Yıllarca yöresel ürünlerin satışını yapan Turan, bu lezzetleri kendisi üretmek için araştırmalara başladı.
ÜRETİME 2017’DE BAŞLADI
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alan Turan, Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 bin 500 metrekarelik alanda 1 milyon 300 bin liralık yatırımla bir üretim tesisi kurdu.
Geleneksel yöntemleri modern üretim teknikleriyle birleştiren Turan, Elazığ’ın en bilinen tatlarını hijyenik koşullarda üreterek pazara sundu.
GÜNDE 2 TON ÜRETİYOR, TÜRKİYE’NİN HER YERİNE SATIYORLAR
Modern tesisinde orcik, ballı lokma, pestil, pestil sarması ve badem şekeri gibi birçok yöresel ürünü ürettiklerini belirten Turan, tam kapasite çalıştıklarında günlük 2 tona kadar üretim yaptıklarını ifade etti.
Vakumlama sistemleri sayesinde ürünlerin raf ömrünü uzattıklarını belirten Turan, “Eşimle birlikte yöresel ürünlerin satışını yapıyorduk. Satışını yaptığımız ürünleri üretmek için bir araştırma yaptım. TKDK desteğinin olduğunu öğrendim. Seminerlerine katıldım. Hazırladığım proje onaylandıktan sonra modern bir tesis kurdum.
1969'dan bugüne işletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük. Bu, dededen toruna geçecek bir meslek. Satışlarımızdan memnunuz. Yaptığımız ürünler beğeniliyor” dedi.