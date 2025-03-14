Samsun’dan Gelin Geldi, Dededen Toruna Meslek Sahibi Etti! Günde 2 Ton Üretiyor, Türkiye’nin Her Yerine Satıyor!

GÜNDE 2 TON ÜRETİYOR, TÜRKİYE’NİN HER YERİNE SATIYORLAR

Modern tesisinde orcik, ballı lokma, pestil, pestil sarması ve badem şekeri gibi birçok yöresel ürünü ürettiklerini belirten Turan, tam kapasite çalıştıklarında günlük 2 tona kadar üretim yaptıklarını ifade etti.

Vakumlama sistemleri sayesinde ürünlerin raf ömrünü uzattıklarını belirten Turan, “Eşimle birlikte yöresel ürünlerin satışını yapıyorduk. Satışını yaptığımız ürünleri üretmek için bir araştırma yaptım. TKDK desteğinin olduğunu öğrendim. Seminerlerine katıldım. Hazırladığım proje onaylandıktan sonra modern bir tesis kurdum.

1969'dan bugüne işletmeyi devletin verdiği destekle modern tesise dönüştürdük. Bu, dededen toruna geçecek bir meslek. Satışlarımızdan memnunuz. Yaptığımız ürünler beğeniliyor” dedi.