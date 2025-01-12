Samsun'da Hasat Sona Erdi, Bölge Halkı Yeşil Altın Diyor: 1 Dönümü 20 Bin Lira Ediyor

İLAÇ, KOZMETİK VE TEMİZLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR

Defne, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde yetişen, her mevsim yeşil kalan bir bitki olarak dikkat çekiyor. Yaprakları baharat olarak gıda sektöründe geniş bir kullanım alanına sahipken, ilaç, kozmetik ve temizlik gibi birçok sektörde de değerlendiriliyor.