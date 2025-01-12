Samsun'da Hasat Sona Erdi, Bölge Halkı Yeşil Altın Diyor: 1 Dönümü 20 Bin Lira Ediyor
Samsun’un Alaçam ilçesinde toplanan defne yaprakları, üreticilere hem ekonomik kazanç sağlıyor hem de geniş kullanım alanlarıyla birçok sektöre katkı sunuyor. Gökçeboğaz Mahallesi’nde kadınlar tarafından dallarından ayrılan defne yaprakları, pazarda kilosu 35 TL’den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Bölgedeki üreticiler, defne yapraklarını günlük altı saatlik bir çalışmayla dallarından ayıklıyor. Ayıklanan yapraklar tartılarak şirket yetkililerine teslim ediliyor ve peşin ödeme alınıyor. Defne yaprağı alımı yapan bir firmanın Karadeniz Bölge Sorumlusu, ürünün pazarlanmasında herhangi bir sorun yaşanmadığını, özellikle Alaçam ve Bafra ilçelerinde yoğun talep olduğunu belirtti.
İLAÇ, KOZMETİK VE TEMİZLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR
Defne, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’in bazı bölgelerinde yetişen, her mevsim yeşil kalan bir bitki olarak dikkat çekiyor. Yaprakları baharat olarak gıda sektöründe geniş bir kullanım alanına sahipken, ilaç, kozmetik ve temizlik gibi birçok sektörde de değerlendiriliyor.
DÖNÜMÜ 20 BİN LİRA GELİR GETİRİYOR
Firmalar, defne yapraklarının kurutulduktan sonra gıda sektörüne gönderildiğini ve ardından diğer endüstrilerde de kullanım alanı bulduğunu aktarıyor.
Özellikle sulanamayan arazilere dikimi tavsiye edilen defne fidanları, üreticilere yılda bir dönümden yaklaşık 20 bin TL gelir sağlayabiliyor.